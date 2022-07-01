【开卷】

早报文学播客

扫描QR码

进入早报播客《开卷》

感受聆听文学之美

1

对楼天台的盆树

欲言又止。天上吊颗

类感冒的星星

树。我。

互描轮廓

摆摆一直摆手

明白了

风从武山那边捎信来

2

把人

含口中

把树移植

井里，包括

飞鸟

3

万足虫

在咽管嬉戏

咳咳咳

我咳

喂它们吃糖

尝完又背义

4

毒花寄宿

裹在末世轻装的

我的身体

O领

绑架我干煸

四季豆的脖子

5

始知我原来

离书神既近且远

天花板传真

古今精灵

聚首邻室诘辩

壁虎不染疫的道理

6

头之重 身之寒 手之麻 眼之花

喉之痛 骨之僵 药之摆渡

无非西亦无非中

无法之法以战

T细胞之

总之

……追加剂之

总之加强之必要

7

昨日的双眼

遇上今朝的眼睛

互不认同

勉强睁开眼帘的

我，自来定夺：

都是本主的当下

8

听见哪家小孩练钢琴

噢，进步了

听见邻居训话

该是跟她那我久违的白花狗

听见斑鸠

咕咕 咕

雨下了下

得如此无心

打开窗

打开邻里周遭

音和音的和音

9

你微信：物离乡贵

我微信：人离乡累

你微信：疫烤人性

我微信：疫考人心

10

前此遇见久未开档

菜头粿阿嫲

她说：这时还能有什么理由！

朋友来电阿Q ：

“中奖，19千”

11

手机提醒

虾皮来的念珠

平躺楼下公共物箱里

12

虫尸集结

成棱石

守关隘

13

我之二川深深

丝之二川迟缓而浅

咱家艺之河

用变异的颜色

勾勒

隐在空气中的鬼魅

14

有人开门出去

有人开门

从此没有回来

没人是偶然

没人是必然

你的呼吸

我的呼吸

任何即使不被称着

生命的呼吸

阴阳轮盘上

日常无常相交手

15

清清喉咙

轻轻吹散

脑雾

我

扭开门把