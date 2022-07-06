拿什么来拯救你，我的诗人？ ——致波儿

一、十四行的狂想：寻岸

谁能搬来一台黄昏贩卖机?

随手一按即可提取浪漫点滴；

据说世上最高境界的爱是放手，

我们在彼此目光的余晖里停留。

谁能安装一台观念过滤器？

留下好的想法面对喧哗世纪；

即使沿途风景变更还是如影随形，

护航我们度过人生中的枪弹雨淋。

谁能上演一台永不落幕的好戏？

演员入戏太深撕心裂肺地卖力；

梦想让人甘于承受现实的磨砺，

上岸无期犹在乐此不疲地画饼充饥。

谁会在是非颠倒的年代里永远没错，

谁还在黑白混淆的世界中迷信承诺？

二、又十四行：以彼此为岸

感情的世界里没有乞讨，

你的给予不多不少刚刚好。

累的时候只求简单拥抱，

你的温存不冷不热刚刚好。

回忆乘坐旋转木马飞速奔跑，

你优雅的静坐不急不躁刚刚好。

当魂灵在深邃的黑暗中内耗，

你举起的光束不温不火刚刚好。

当四海为岸的幻想不再可靠，

你如山的背影不刚不柔刚刚好。

经历这些年的风雨飘摇，

你的伟岸不晃不动刚刚好。

谁都希望有伴儿陪自己到老，

我们如此前进不疾不徐刚刚好。

三、破十四行：无岸则刚

时间明明足够，

但你的陪伴却总是不够。

人的一生可以很长，

你把每一天过得很短。

让我们深情地拥抱，

以身体的温存填补不断失去的时秒。

情调明明足够，

但你的格局却总是不够。

当误解无法转变为谅解，

心终将被捶打成冰冷的铁。

让我们望穿不透明的现在，

以智慧的革命燃起光明的未来。

空气明明足够，

但你的呼吸却总是不够。

我愿凝视你在月光下老去的优雅，

不许任何病痛把你推入苦苦挣扎。

让我们挥别沿途的风景，

以感恩珍惜留下来的生命。

誓言明明足够，

但你的信任却总是不够。

相伴一程本来足以守望一生，

影子的重量竟然能使地基溃崩。

让我们画地为家，

以落地的尘埃筑建起信念的灯塔。

卑鄙明明足够，

但你的崇高却总是不够。

苍蝇在你身边转了又转，

你还是与之为伍只说它们可怜。

让我们在阴沟里仰望星空，

以心中的道德法则治愈灵魂破出的大洞。

荒诞明明足够，

但你的幽默却总是不够。

当硝烟在肆无忌惮地催泪，

请微笑地握着亲手为你而折的纸玫瑰。

让我们反躬自省，

以竖起的耳朵倒播血落下的声音。

仇恨明明足够，

但你的省思却总是不够。

各类宗教都在劝谏抑恶扬善，

傲慢的人类还是选择兵戎相见。

让我们终止战争的无谓，

以爱的气息连接彼此的心肺。

谁才真正有资格说什么是足够或不够？

“命”就是人终将在某个时候跪地一叩。

于硝烟弥漫的乱世中我们情不自禁地相爱，

认命与不认命都阻挡不了未来向我们走来。

为你，为我，为我们的子子孙孙，

让我们以明镜当台，去伪存真！