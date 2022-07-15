我很久没有写诗

我不曾沦陷日常

日常

天天向我沦陷

我不曾告别昨日

昨日

天天向我告别

我很久

没有说早安

门窗各自黎明

天天倒数朝阳

我很久没有说午安

蝼蚁在墙角下

瞻前 顾后

堆叠半梦半醒的负担

我很久没有说晚安

众神掩护魑魅魍魉

出征千山

夜夜被梦轰炸

湮灭在暗流涌动的

万水

因此我很久 很久

没有写诗

我总记起

那些年的每一首诗

每一个字

乃至节奏 断句

现代 写实

意象 隐喻

是颂词和挽歌的多义

也是语言归零后

等待重构的晦涩

和清晰

即便如此 我很久

没有写诗

如诗一样 很久

没有写我

四处飘零的笔画

继续离散

无处安放

我很久

没有写诗

忘了沉默是写的主义

忘了孤独是诗的宿命

我忘了

诗到了远方

仅是一方

一寸

喊痛的废墟

此处无战事

此处无战事

只有我

和梦对峙

平躺

也是站岗的方式

家有门窗

便有不测风云

有月无月

梦里都有港湾

有枪无枪

梦外皆为沙场

即便无烟无火

总有误伤的疑案

古往今来

都一样

有血无血

都是惊梦一场

梦中，我问历史

如果我是导弹

多少个我

才能摧毁一个港湾

历史答以夜色

我问夜色

如果我是港湾

多少个梦

才能抵挡一颗导弹

沉默答以

此处无战事

只有梦

和我对峙

开场散场

银幕有大有小

这些年的国际院线

仍在重建与摧毁

地球的残垣与城堡

科斯拉 小飞象

捍卫者 终结者

真人版 卡通版

天使 邪魔

神话 鬼话

家的子弹

国的导弹

轮候在凌云壮志中

天天不日上映

而今即将上映

成人童话被挥霍后

将因失衡而崩裂

如南北冰山

东西半球

暗自漂移却欲走还留

亲爱的孩子

万物灰飞烟灭如末日

这是虚构的真相

剧本的桥段

你无需忧伤

当钢铁人咽下你的

少年梦

我愿陪你再掉一颗

剧终的英雄泪

挥之

让泪滴穿越刀光剑影

随我的步履如字幕

冉冉

踱向影院出口

亲爱的

请陪着我

循着微光

进入下一轮

周而复始的开场散场