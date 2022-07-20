如果能像 离开一家旅馆， 离开你

耐人寻味的每个房间

热情的入住指南和旅游手册

家具的松脂气味和暖色调

餐具和洗澡用品双双对对的陈设

散发着家居温馨与幸福的

幻觉——这里没有壁虎随意出没产卵尖叫宣誓

主权——然而抽屉安静匿藏一本

圣经——“窥视你祈祷和做梦的姿势。”

搜集到的承诺和誓言不就是

用过一次的香皂和牙膏

被用过的你是一条毛巾散发潮湿的芬香

那我们继续匿名，继续

更换和遗弃一支又一支的牙刷

床单苟日新棉被日日新枕套又日新

迟到早退的房客来不及爱上他的邻居又赶不及

用掉四条毛巾和两张床褥

“迫不及待甩掉你像离开一家旅馆。”

当分手、跳舞、开会和幽会均在云深

不知处——当斜阳一天又一天沉落

在月亮和星星均感到陌生的故土

一个人睡掉整个夏天的午后

在双人床的旅馆醒来

让紧急状态在床外继续颁布

“当忠诚的对象已不复存在”

我俩是没有轴心却又无法停止旋转的木马

离开跟几只壁虎同居多日的蜗居

我俩的相遇像一本装订错误的童话

纯粹到没有情节足以叙述

省略了寒暄、吃醋和争吵

抿合的两片红唇为你绽开

进出无须预定、登记和缴交押金

入住你羊水丰沛的子宫

“当交往和记忆均以分秒计算”

爱情和时间已不在我这边

自由和公理均不证自明在你那边

“我赐给你们一条新命令—

乃是叫你们彼此相爱”

而我俩必将继续交缠假寐

持续想像这是一家值得歌哭于斯亦必死于斯的

十星级旅馆