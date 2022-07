7月14日,很欣慰受邀出席由一群本地杰出青少年笛子手组成的笛卡贝拉竹笛团的音乐会。继疫情前2016年的首场“One to Five”(从独奏到五重奏)之后,这次笛团给大家带来的One to Five II 更具惊喜和创新!笔者有幸在笛友满座的滨海艺术中心室内音乐厅里,欣赏这场以本地作曲家及世界首演曲目为主的音乐会。