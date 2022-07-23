天才小提琴家蔡珂宜 期待成为成熟独奏家

四年前的梅纽因国际小提琴比赛初级组冠军蔡珂宜，将与新加坡交响乐团合作录制莫扎特小提琴协奏曲全集。在本月底完成格拉夫的就职音乐会后，蔡珂宜将飞往丹麦哥本哈根，受邀在当地的音乐节上演出，再次登上国际舞台。

2018年，年仅11岁的新加坡选手蔡珂宜在世界顶级的梅纽因国际小提琴比赛上一鸣惊人，与澳大利亚选手李映衡并列初级组冠军。如果说她用干净利落的音色和无懈可击的音准征服了评委，那么她后来在古典音乐博主“双琴侠”视频中的出镜，更让全球乐迷认识一位元气满满的天才少女。

时光在疫情阴霾的笼罩下悄然飞逝。在这四年里，蔡珂宜的事业发展如何？学业会往何处深造？带着这些本地乐友关切的问题，《联合早报》记者在新加坡交响乐团的办公室见到了蔡珂宜和她的母亲林英丽。

录制演出莫扎特全集

在新加坡交响乐团上月公布的新乐季中，指挥家汉斯·格拉夫（Hans Graf）和蔡珂宜这对“忘年交”分别获得音乐总监和驻团艺术家的新委任。此前，林昭亮和Rachel Barton Pine两位小提琴家都曾担任新加坡交响乐团的驻团艺术家。

新加坡交响集团总裁庄学鹏说：“不同于来访独奏家，驻团艺术家与乐团有更紧密的合作关系。蔡珂宜是我团首个新加坡本地驻团艺术家，除了更长期的节目策划，观众也可期待她与乐团合作录制并出版多张唱片。”

在蔡珂宜的驻团任期，她将与乐团演出并录制莫扎特的五首小提琴协奏曲全集，这包括她2020年12月演过的《第二小提琴协奏曲》，本月28日和29日即将演奏的《第五小提琴协奏曲》，以及明年的数场音乐会。

“莫扎特是一位音乐神童，19岁就创作了第一小提琴协奏曲，他的作品洋溢着青春气息。”蔡珂宜说：“他之后的作品越来越成熟，第五协奏曲更是充满土耳其的异域风情和舞蹈元素。”林英丽认为，演奏莫扎特作品很适合蔡珂宜的年龄。

林英丽本身也是钢琴老师，她说：“莫扎特的音乐很有歌剧性。蔡珂宜最喜欢看《魔笛》这部歌剧，喜欢听夜后（Queen of Night）的花腔选段；这有助于她理解和掌握莫扎特的音乐风格。”

从2020年第一次与乐团合作莫扎特协奏曲，蔡珂宜就是跟格拉夫合作。身为莫扎特的同乡，格拉夫是著名的莫扎特专家，蔡珂宜很喜欢和他一起探讨音乐：“他不光非常有见地，而且想法很开明。在把握整体风格的同时，也会认可并给我很多自由表达的空间。”

蔡珂宜将与格拉夫合作录制全套莫扎特小提琴协奏曲，出版唱片。（新加坡交响乐团提供照片）

蔡珂宜将在格拉夫的指挥棒下录制全套莫扎特小提琴协奏曲，出版唱片。

2020年底完成小六会考的蔡珂宜没有选择入读政府中学，而是接受小班授课的家庭教育（homeschool），主要是担心学校的科目和活动过多，吃掉练琴的时间——她每天要练琴五六个小时，每周去上四五节小提琴课，还有繁忙的演出、录音排期。尽管如此，她还是选修了IGCSE（即国际版O水准会考）的英文、数学、历史、生物等六门功课。

打好基础再出国

被问及是否有出国深造的打算，林英丽说：“我们还在寻找合适的老师，一位在音乐上、技术上和事业上都能让Chloe（蔡珂宜）进步的老师。但就目前而言，我认为她在新加坡还有学习的空间。

“因为在那样高水准的教学环境中，老师会要求学生有相当强的自主学习能力。这包括拿到一部新作品后，独立分析理、解乐谱的能力；也包括到处去参加大师课、音乐节，在各种不同的声音中找到自己内心声音的能力。我们正在为此积极地做准备。”

林英丽认为，蔡珂宜目前正在老师殷柯的指导下认真研习莫扎特的小提琴协奏曲全集，就是个很好的契机，为日后出国深造做准备。蔡珂宜更是不忘感谢新加坡交响乐团给予她的机会和支持。

“也是因为疫情，这两年我们婉拒了很多国际演出邀请。”林英丽说，蔡珂宜上一次出国演出还是2019年12月，在北京与吕思清、李映衡、朱凯源同台，自疫情暴发后就再没有出国。

不过好消息是，在本月底完成格拉夫的就职音乐会后，蔡珂宜即将飞往丹麦哥本哈根，受邀在当地的音乐节上演出。对于阔别的海外旅行，蔡珂宜笑逐颜开表现出十足的期待。她希望未来可以成长为成熟的独奏家，在世界各地举办音乐会。

汉斯·格拉夫就职音乐会

滨海艺术中心音乐厅

7月28日和29日 晚上7时30分

票价：15元至88元

购票：ticketing.sso.org.sg/sso/booking/220301SSO

关注新加坡交响乐团YouTube频道youtube.com/c/singaporesymphony，28日晚可观看音乐会免费直播。

7月27日晚上7时30分，格拉夫和蔡珂宜将预演小提琴协奏曲和一首序曲，7岁以上学生可免费索票，入场观赏。索票链接：sg.bookmyshow.com/e/SSOHGIC1