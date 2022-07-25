独特的不依—— 做自己，为什么还要说抱歉？

书说话

林依晨，很多人记得她是凭《恶作剧2吻》首位以偶像剧获奖的女演员。更年轻一点的观众，可能对她的印象则是古装电视剧《兰陵王》中的女主角——杨雪舞。我不是个标准的依晨迷，但是我对她最大的印象是《射雕英雄传》里她所饰演的黄蓉，古灵精怪又相当讨喜。

转眼间，当年电视里伶牙俐齿的小黄蓉，居然已经出道20年。这20年间，林依晨似乎相当低调，关于她的消息，大约只能记得她曾患病需要住院治疗，然后就是出国留学、结婚后育有一女。你说她不曾红过吗，也不是，她毕竟曾获得两届金钟奖戏剧节目女主角奖。这样的一个女星，是怀才不遇吗？我并不这样觉得。

我觉得她是有个性、有故事的，所以特地找来这本林依晨出道20周年的回顾与省思，书名非常有意思，就叫《做自己，为什么还要说抱歉？》，书封内页设计黑底浅蓝字，开门见山写下了一段内心剖析：“人生是一幅画，我们自己就是画家本人——要浓墨重彩或轻描淡写，要添上任何颜色，以何种笔法、顺序、画风，需不需要补救，全由自己决定。”

把艺人和画家的两个身份比喻结合在一起，林依晨就是这种艺术家的风格。续读内文，我的预测是对的，她有想法且拥有独特的漂亮灵魂。当其他艺人想要争取更多曝光率和知名度，她懂得自己要的是什么，取舍之间虽然带有一丝叛逆，但其实也是一种大智慧。著名主持人陶晶莹在序文里写道：“林依晨有着天真美丽的外表，却又有着充满智慧的头脑；明明可以走轻松的路赚个盆满钵满，却又胸怀天下地只取一瓢饮……她带头减速而推掉大排长龙的代言邀约。”

因为成熟而敢于拒绝

推掉代言，表面上是金钱的损失，但是出道20年了，我想林依晨不是翅膀长硬，而是心智更加成熟。因为成熟，所以敢于拒绝，她开始做自己认为该做的事，而且是带有使命感的去做。就算别人不理解她，或被别人称为“自私”，她也觉得“那也是必须的”。

林依晨曾在一次访谈中提起：“生活就像是一个大笼子，会觉得自己被这个世界包围了，好像是出不去。” 她看似个头小小，但是全身充满能量，她的感受我能感同身受。平常人如我，有时都会有种失去自我的乏力感，那些活在镁光灯下的艺人们，为了符合各方期待，甚至被要求把自己嵌入到特定的人设里，使得做自己不再是件轻易的事，的确是挺难受的。

若是要坚持自己的步伐，可能最后会伤人又伤己。对此，林依晨在书中分享她的观点，“只有当我们理解彼此都有伤口和缺陷，也有各自的需求和梦想，互助互信、为对方着想，这片土地才能顺利地广纳百川，真正和谐安乐。”

这本书不是一般我们所看到的明星回忆录，里面没有什么丰功伟业和歌功颂德，也没有演艺圈里的八卦。书里，我们可以看到林依晨的所思所想，看她如何在各种期待中，仍带有黄蓉般的俏皮和叛逆，尽情做自己。对了，这本书的封面有一个彩蛋，那就是林依晨的“依”是左右颠倒过来的。

林依晨说：“这有一种含义，就是我不依、我不依。”