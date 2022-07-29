洛夫书法8月本地展出

但看右图中书法这句“随雨声入山而不见雨”若游丝又若声纳纹理，回眸41年前“诗魔”洛夫这首诗来到新加坡的时候，曾掀起长达三个月的文学论战，一切纷纷扰扰从见雨是雨，到见雨不是雨，最后见雨仍是雨，似乎本地文艺创作者也因为一场文学论争而有了新的共识。

洛夫2018年3月逝世，这位台湾现代诗巨匠为后世留下不朽作品，其中写作于1959年金门炮战一石室（坑道）内的长诗《石室之死亡》，被誉为中文现代诗史上最艰涩难懂的经典。当然他也有平易近人的作品，如《因为风的缘故》，广受读者喜爱。

洛夫1928年出生于中国湖南衡阳，本名莫洛夫，1949年加入国民党军迁往台湾。1954年，服务于左营海军陆战队的洛夫与张默、痖弦创办创世纪诗社，出版《创世纪诗刊》，对台湾现代诗发展影响至深。

洛夫除了著有诗集《石室之死亡》《无岸之河》《魔歌》《因为风的缘故》《天使的涅槃》《洛夫世纪诗选》《漂木》等，也是杰出的诗论家、散文家，著有《诗人之镜》《诗的探险》《孤寂中的回响》《一朵午荷》《雪楼随笔》等。

洛夫这首《随雨声入山而不见雨》曾引 起新加坡文坛一场论战。（台北驻新加坡代表处提供照片）

追随谢宗安习书法

洛夫还有另一个身份——书法家。

洛夫年近70岁时开始追随书法家谢宗安学习，每天持续写，家人都觉得他走火入魔。最初洛夫写的都是古典诗词，某天友人建议何不书写自己的诗作，才开启洛夫文人书法的新道路。

今年1月“为你读诗——诗魔洛夫书法展”在台北中国文化大学举行。如今洛夫的墨宝已来到新加坡，“诗魔洛夫诗书影像展”将于8月5日至14日，在艺术之家公开展出。配合展览，本地诗人、学者陈志锐副教授；文学研究者卢筱雯将于8月6日参与“洛夫与新加坡现代诗讲座”，分享他们的研究与观察。

洛夫的儿子莫凡虽然无法来到新加坡参与，但他将通过影片唱诵父亲的作品。

展览由驻新加坡台北代表处举办。

诗魔洛夫诗书影像展

日期：8月5日至14日

时间：早上11时至晚上7时

地点：艺术之家（旧国会大厦）Gallery II

洛夫与新加坡现代诗讲座

主讲：陈志锐、卢筱雯

日期：8月6日（六）

时间：下午3时至4时

地点：艺术之家（旧国会大厦）Living Room

莫凡（左）为父亲洛夫（右）的诗作谱曲。（互联网）

莫凡：父子如诗，心灵交流

洛夫的儿子莫凡曾与袁惟仁组成“凡人二重唱”，赢得台湾金曲奖最佳演唱组合。父亲洛夫以诗、书法刻画他的思想，莫凡则以音乐描绘。

莫凡在台北的工作室接受《联合早报）视讯访问时指着身后的门说，当年洛夫就站在门口听儿子为父亲诗作谱曲的demo。

莫凡为洛夫诗作谱曲

莫凡最初走上音乐道路，父亲洛夫不是很能理解。莫凡说，洛夫认为演艺工作就是戏子，直到凡人二重唱获得金曲奖肯定才改观。就在洛夫夫妻移民前往加拿大前，洛夫把一叠诗稿交给莫凡，请他为这些诗作谱曲。

“反而是他主动，而不是我主动，”莫凡笑说：“后来我觉得，我有点让大师放下身段。”

莫凡花一年消化这些作品，制作成demo，待父亲从北国回来，“他打开门站在那个门口，我背对着他放音乐。他听完了，站在原地一分钟不说话，让我很煎熬忐忑。我问‘爸你觉得怎样’，他觉得非常好，我就说‘早点说嘛’。”

后来莫凡从洛夫的朋友发现，其实父亲经常谈到他，自豪儿子的成就，但就是很少直接对他说出口。之后洛夫每次新书发布，都会请莫凡到现场诵唱诗作，这成了他们父子间的特别联系。

这一代父子关系尴尬

莫凡坦言，年少时曾觉得洛夫不是个称职的父亲。

“他第一是伟大诗人，第二是书法家，最后才是我爸爸。身为子女，我与有荣焉。小时候觉得，他是个不称职的爸爸，他常常关在自己房间创作，很少关心子女。小学以前，他常带我们出去玩，留下很多照片。可是小学以后的照片，就只是全家福了。那时候是他的创作高峰期。他去上班，养家活口……我们每天相聚的时间就是他下班回来吃晚饭而已。他吃完饭，看完新闻，就进房间创作。我们就读书，他写他的东西，很少聊天，对彼此的了解比较少。我们的接触比一般家庭少。”

莫凡认为他们这一代父子关系比较尴尬，爱在心但口难开。当兵服役期间，洛夫曾写过《寄远戍东引的莫凡》：

成长中你不妨试着／以胡渣，假牙，以及虚胖／以荆棘的欲望／以一面受伤的镜子／以琴弦乍断的冷肃／去理解世界／刀子有时也很胆小／掉进火中便失去了它的个性/切切记住：／众神额头上的光辉／多半是疤的反射／想想世人灵魂日渐钙化的过程／便够你享用一生

2015年洛夫《出三峡记》诗碑在中国三峡揭幕，洛夫与莫凡父子同往。莫凡说，当时友人要他去搀扶父亲，当他走过去，洛夫却说不用他扶，叫他拍照。“我跟我爸的关系，蛮妙的。没有一般人想的亲近，没有肢体上的接触，我们就像诗一样，心灵交流。”

想但不敢改洛夫《长恨歌》

洛夫晚年身体不好，回到台湾休养，莫凡经常陪伴，想到这里，莫凡说：“心里也没有歉疚了。”

父亲作品中，最触动莫凡的是《血的再版》。这首叙事长诗是洛夫追悼母亲的作品，序章写道：“而你的血／又在我血中铸成了新字／在我的肉中／再版”，莫凡说这首诗每看必哭。

至于洛夫的《长恨歌》，莫凡心中一直想要把它改编成音乐剧，但不敢尝试。“我喜欢那个韵味和节奏。”

不过《长恨歌》的恢弘需要更多古典音乐的元素，且要有戏剧的编排，莫凡直言“太难了”，还需要时间准备。