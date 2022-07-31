八旬老夫妇 手作灯罩达人

88岁的周仕强和83岁的太太李舜华应该是本地硕果仅存的灯罩匠人。他们在1960年代从新加坡到马六甲开纪念品店，后来改卖灯罩，手艺是自己摸索出来的。后来两人回到新加坡发展，曾在淡滨尼和义顺忠邦一带小规模生产，1985年左右才正式搬到义顺工业区，公司取名“Johor & Company”。

周仕强的顾客有酒店、商店、咖啡馆和私人订制等，最大宗订单是威信史丹福和威信酒店（The Westin Stamford & Westin Plaza）的6000个灯罩，其他订单则是介于400至600个。

早期连周仕强在内的同行约有四家，他们可以为顾客量身订制，如特别的设计和面料，也做小批量订单，所以有生存空间。后来面对中国厂家的激烈竞争。另一方面，酒店喜欢灯罩的洋人顾客减少，东南亚顾客不太注重这些，所以酒店也较少订灯罩了。

订单减少，成本不断上涨，其他同行都退出市场。周仕强在工厂的30年租约到期后，也决定在2015年结束生意。

他们把部分制作灯罩的材料搬回家，现在时不时仍会有熟客找上门要求修复或制作灯罩，因为新加坡很难找到懂得这门手艺的师傅了。两位80多岁的老人家眼力和手力都还很好，也很高兴有人还惦记和喜欢他们的灯罩。

周仕强夫妇等十位修复达人，也接受“我的社区节”（My Community Festival）邀请，在8月5日至21日期间，开办工作坊。

今年迈入第三年的“我的社区节”，首次全面以实体方式进行，分成八个主题系列，共有64个新旧导览和活动可报名参加，“寻找我的修复师”是其中一个主题。

欲知更多详情和报名，可浏览mycommunityfestival.sg。