把“艺书”变成读它千遍也不厌倦的艺术品

有一种艺术品是能捧在手心，让你反复翻阅玩赏，爱不释手。
林祉君（Renee Ting）是新加坡的艺术书籍（art book）推广者；谭光雪是艺术书籍创作者，她们用自己的方式，把“艺书”升华为一件“艺术品”，让慢灵魂跟这个快世界慢慢聊。
林祉君2013年创办了“新加坡艺术书籍市集”（Singapore Art Book Fair）。她从2021年起在市集另辟“新加坡艺术书籍图书库”（Singapore Art Book Library），拿出收藏多年的私家货，让公众翻阅本地不易看到的艺书，推广“艺书”的鉴赏。
创意工作室“安普乐”（Ampulets）是本地艺书界的活跃分子之一。跟已故先生张财坤联合创办工作室的谭光雪16岁便自制书籍，创作艺书30載。
她最新的艺书是在阻断措施期间所构思的。她用水墨画她新添的花花草草；先生生前也爱把拍摄的植物写真放上IG。她把他的IG文整理出来，结合自己的植物图文，取名《密语》一部分代表这本书是夫妻间的隔空私密话语。
她说：“他虽然不在了，但这是我和他对话、沟通的一种方式。”
《密语》整个装帧过程，从打洞、排页、组装，到最后的手缝和包装全由作者谭光雪亲手完成。她表示：“大部分的艺书都是创作者独立出版的，即便是有读者群，但也还是很个人和私密的。制书的手作元素更进一步加深这层私密感。”
她的插图、文字里穿插着他；他生前的写真、短文藏闪着她；她一针一线把彼此密密缝合起来，给人掀开、翻阅、发掘、惊喜。
正如林祉君说的：“一本艺书本身就是一件艺术品……给人一份很亲密的体验。”
真是读之千遍也不厌倦。