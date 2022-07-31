把“艺书”变成读它千遍也不厌倦的艺术品

有一种艺术品是能捧在手心，让你反复翻阅玩赏，爱不释手。

林祉君（Renee Ting）是新加坡的艺术书籍（art book）推广者；谭光雪是艺术书籍创作者，她们用自己的方式，把“艺书”升华为一件“艺术品”，让慢灵魂跟这个快世界慢慢聊。

新加坡艺术书籍市集创办人和艺书藏家，林祉君。（邝启聪摄影）

林祉君2013年创办了“新加坡艺术书籍市集”（Singapore Art Book Fair）。她从2021年起在市集另辟“新加坡艺术书籍图书库”（Singapore Art Book Library），拿出收藏多年的私家货，让公众翻阅本地不易看到的艺书，推广“艺书”的鉴赏。

林祉君从2021年起在新加坡艺术书籍市集另辟“新加坡艺术书籍图书库”（Singapore Art Book Library）。（Singapore Art Book Fair提供）

创意工作室“安普乐”（Ampulets）是本地艺书界的活跃分子之一。跟已故先生张财坤联合创办工作室的谭光雪16岁便自制书籍，创作艺书30載。

创意工作室“安普乐”联合创办人谭光雪自16岁开始自制书籍，拥有30几年的“艺书”制作经验。（龙国雄摄影）

《密语》是作者与已不在的先生的隔空协作。（龙国雄摄影）

她最新的艺书是在阻断措施期间所构思的。她用水墨画她新添的花花草草；先生生前也爱把拍摄的植物写真放上IG。她把他的IG文整理出来，结合自己的植物图文，取名《密语》一部分代表这本书是夫妻间的隔空私密话语。

她说：“他虽然不在了，但这是我和他对话、沟通的一种方式。”

《密语》整个装帧过程，从打洞、排页、组装，到最后的手缝和包装全由作者谭光雪亲手完成。她表示：“大部分的艺书都是创作者独立出版的，即便是有读者群，但也还是很个人和私密的。制书的手作元素更进一步加深这层私密感。”

亲手缝订艺书的谭光雪认为制书的手作元素更进一步加深阅读艺术的私密感。（龙国雄摄影）

她的插图、文字里穿插着他；他生前的写真、短文藏闪着她；她一针一线把彼此密密缝合起来，给人掀开、翻阅、发掘、惊喜。

正如林祉君说的：“一本艺书本身就是一件艺术品……给人一份很亲密的体验。”

真是读之千遍也不厌倦。