撒玛利亚会成立于1953年,是致力于自杀防治与心理健康的非营利组织,秉持“主动倾听法”,以不带论断的态度接听匿名电话。每一年为50多万人提供全天候倾听服务。透过倾听,给当事人把心声说出来的时间和机会,让人可以在心情稳定下來后,为自己做出正确的决定。《陪伤心的人聊聊》(“How to Listen: Tools for Opening up Conversations When It Matters Most”,作者Katie Columbus)将撒玛利亚会的倾听技巧,融入到日常生活中。集故事、诀窍、实务练习、倾听志工及受惠者的心得、临床心理师的想法与建议之大全。希望大家能够彼此倾听,不再觉得没人可以谈。