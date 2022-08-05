狙击手

2002年10月，美国华盛顿发生狙击手连环杀人事件，罪犯生前是美国军人，1991年曾参于波斯湾战争，获无数军勋。

波斯湾战场上，烽火点燃岁月，周遭狼藉混乱。枪击声是耳际熟悉的音符，轰炸声是重口味的摇滚乐。信仰着国家和世界的和平，我趴在残垣败瓦的顶层，瞄准，屏息，开火，淋漓尽致地发挥高精准的射击技术，一个、两个、十个、百千万……我在死亡边缘上以神准的枪法杀戮无数敌人，包括若干锁定头号的人物，救赎了人类的希望。在华盛顿的广场上，国家赐予我至上荣耀的勋章。

华盛顿的广场上，灯火掩映夜月，周遭络绎往来。言笑声是耳际徘徊的和谐曲，狗吠声是偶尔间的伴奏。背负着战斗和平反的瘾病，我攀上树干在枝丫间，瞄准，屏息，开火，熟能生巧地发挥发条式的射击习惯，一个、两个、五个、几十个……我在恐怖的袭击中以连环的枪法杀戮不少路人，包括几名卓越的专业人士，阡灭了生命的火光。在华盛顿的法庭上，国家判予我至高刑法的死罪。

革命一

那是在缠足的慈禧年代，好学不倦的她，得到丈夫成全，赴日留学。在日本，她的眼界慢慢地开扩，并主义摒除东方女性被压抑的枷锁。她结识一组志同道合的朋友，一位姓徐的同志参加了地下组织。年轻配合诗情，她革命，政治革命，愈加是女权革命。她手执东瀛武士刀，习练剑术；逐渐的，和思想日益分歧的丈夫最终分道扬镳，在那封建犹盛的时代。

一群肝胆相照的留学生，把酒言欢隙间，偷偷相互凑足钱买一把她酷爱的剑，在小酒馆里大家畅饮的时候送给她。看到宝剑的她，开心不已，当下舞剑助兴，和一群同盟同欢共饮，结果酒钱远超出大家身上的银两。豪迈的她，不假思索地把身上的裘皮大衣当掉，付了账，还吟诗赞颂为记。

留学生们纷纷各自回国，因为革命。大家潜伏在民间，暗地里通讯，伺机行动。心思向来缜密的她，有着委婉的手腕，迅速地摇身成为军校的校长。这时，当年提议买宝剑给她的徐同志，在起义中失策，被清官活活的抓着，以锋利的刀把徐同志的胸膛剖开，血淋淋的心肝被掏出来示众。闻讯的她，悲催切割，不能自胜。于是，立即起义，终而被捕，赴上一场壮烈的黄泉之约。单身的心灵又有谁知晓？她和徐同志有革命的激情，也有革命的爱。

岁月荒凉的极致，革命牺牲即是高尚的永恒。

革命二

那是一段人心惶惶的时期。奋不顾身的她，为了正义，得了丈夫成全，星夜兼程，赴往前线。

在沙场上，努力不懈的救赎着人类的希望，她压抑着内心种种，悸怕与不安，因为革命。满腔的热血，和八万名同道冲锋上阵，一起骁勇善战地和敌军周旋对抗。年轻配合正义，她革命，人生革命。为了同胞，为了民族，为人类争取国泰民安的和平岁月，她，离乡背井，出征。一群肝胆相照的好兄弟好姐妹，有滴血为盟的热情。在那四面墙的屋子里共进退，局促的空间，非常时期里没有空隙，仅饮点滴的水，在层层围困的战场上厮杀。一个倒下了，十万火急的赴前去援助，另一个不幸……豪迈的她，一双手，长时间紧紧箍住，十根指头肿胀发白，依旧义无返顾。不管多少同僚陆续罹难，革命尚未成功，同志仍须努力。

敌军始终神出鬼没，前仆后继地难以杜绝，频频冷不防来袭，类似游击部队不按牌理出牌。受难者歇斯底里求生，同僚们咬紧牙根团结一心，抱着破釜沉舟的理念，众志成城。

一场漫长的顽抗，战役最终结束了。

勇士们纷纷各自回乡。她，却留了下来。

豪爽的她，亦和先生分道扬镳，以及一个十个月大的小男孩。

因为，她，有了异情。

在一个不知觉的际遇下，和敌人有了肉体的接触。

结果她，留下了，还留下了永恒胜利的名字，在一座纪念墓碑上。

在冠状病毒的勇士纪念墓碑上。