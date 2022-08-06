香港故宫开幕特展 北京故宫藏晋唐宋元书画

香港故宫文化博物馆已于6月22日开馆，7月3日对外开放，“国之瑰宝：故宫博物院藏晋唐宋元书画”是香港故宫的开幕特展之一，从故宫博物院珍藏的中国书画瑰宝中精心挑选了35件晋、唐、宋、元书画，特展分为三期，每期为一个月，展出数十件珍品。这些珍品不仅代表了中国书画的非凡艺术成就，还有丰厚的鉴藏史，精彩可期。

“国之瑰宝”8月3日起展出第二期，共15件国宝级古代书画名品，包括《洛神赋图》《行书摹兰亭序帖》《六尊者像（宋临本）》《楷书夏日诗帖》《江山秋色图》《水图》《夏日山居图》等名作。其中，传为唐代书法家虞世南（558-638）所作的《行书摹兰亭序帖》，与传为东晋绘画名家顾恺之（346-407）所作的《洛神赋图》是特展第二期的两大亮点。

第二期展出的15件书画均为中国国家一级文物，部分有逾千年的历史，为故宫186万余件文物中等级最高、最珍贵的文物。为了保护这些国宝，它们只在香港故宫展出一个月，之后便须送回故宫博物院及休眠至少三年，期间不能展出。因此，本次香港故宫特展乃是感受中国晋唐宋元书画古朴风韵和精妙技法的最佳时机。

为了配合这一重要的开幕展览，香港故宫文化博物馆出版的第一部中文展览图录《国之瑰宝——故宫博物院藏晋唐宋元书画》也会于馆内限定店发售。此书由故宫博物院与香港故宫文化博物馆合编，收录由香港故宫与故宫博物院研究员以及国际专家学者撰写的八篇论文，另有30篇展品说明，详细探究这些书画珍品的创作及流传过程，并附有每件作品所有题跋及钤印的释文。

位于香港西九龙填海区临海地段西九文化区的博物馆是西九文化区管理局与北京故宫博物院的合作项目，主要展示北京故宫博物院的文物。香港故宫的目标是成为世界首屈一指的博物馆，推动公众对中国艺术和文化的研究和欣赏，并与世界重要文化机构紧密合作，促进不同文化之间的对话。