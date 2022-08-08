读哲学故事 走出人生困境

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《自愿被吃的猪》一书的副题：“100个让人想破头的哲学问题”书里头的哲学问题，都会“让人想破头”吗？那倒未必，反而读来刺激思考，趣味无穷。

本书的作者是伦敦大学学院的哲学博士朱利安·巴吉尼，他出版了多部畅销的哲学普及著作如《我们为什么活着？》《你以为你以为的就是你以为吗？》《自愿被吃的猪》等。

什么是普及哲学？不可否认，我们的人生经常面临很多抉择，也常遇到令人不解的恼人现象，却找不到答案。可是，你可以不理哲学，却无法完全逃避哲学问题的纠缠。

于是，巴吉尼设计了100种场景，引导出100个哲学问题，这些问题，他会提出各种可能的解答。让你读了，一旦面对类似的生活场景与困局，能找到恰当的解答方案。

试举例“印度人不可语冰”。故事叙述印度妇女一辈子生活在沙漠附近的村庄里。一日，出外旅行的堂弟回来了，大谈他的旅行经历，还宣称看到了一种叫“冰”的东西！但印度妇人压根儿不信堂弟所说的，因为“冰”这东西，完全不符合她的经验，她觉得堂弟的叙述是无稽之谈，自己还没笨到去相信他。

巴吉尼的结论是：“一些人的证言尽管是真的，却一时无法推翻我们已所知的自然世界。但不轻易相信经验以外的说法，是否过于画地自限？”

再举例“虚拟外遇”一篇。狄克跟许多老夫老妻一样，对婚姻感到厌倦，虽然如此，他并不打算结束这段婚姻。他听说有一家公司专门提供“虚拟外遇”，电脑模拟，远程体验，可以产生身临其境的快感，但没有“第三者”存在，就无所谓背叛了。

巴吉尼要探讨的是，“外遇通常是夫妻关系亮起红灯的警号”，虚拟外遇，只是逃避不贞为藉口罢了。

“自愿被吃的猪”描述了一位素食者的挣扎。他面前是一盘猪肉香肠、培根和鸡肉的肉食大餐！香肠和培根来自素食者见过的一只经过基因改造、会说话的猪，它自愿选择被吃，而鸡肉则来自基因改造的“无脑鸡”——面对无脑鸡与自愿被吃的猪，素食者握着刀叉，他吃得下这盘肉吗？不会作呕吗？

哲学的问题是，人们吃素，是因为关心动物的福利，或动物有无尊严，或尊重自然生态平衡。但基因改造的猪与鸡，是否损害了动物的尊严、破坏自然生态平衡？

此书的前言有一段话挺有意思。“缺乏理性的想象只是一种幻想，但是缺乏想象的理性却又枯燥乏味。”

朱利安·巴吉尼的普及哲学，就是利用超凡的想象力，把故事与哲学相结合的创举。读来趣味盎然，绝不像一般的哲学书籍枯燥乏味。