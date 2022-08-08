凭《成为真正的人》 台作家甘耀明得红楼梦奖

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香港浸会大学上周（8月3日）公布第九届“红楼梦奖：世界华文长篇小说奖”结果，台湾作家甘耀明凭《成为真正的人》（宝瓶文化）获得红楼梦奖，赢得港币30万元（约5万新元）奖金。颁奖礼将在10月举行。

第九届红楼梦奖召集人、浸大宗教及哲学系副教授吳有能指出，7月26日的评审会议，经过五小时的讨论与多轮投票后，决出成绩。

决审委员会主席、浸大文学院荣休教授锺玲说：“《成为真正的人》呈现离奇的故事，多元国族的交汇，大自然的神秘和深邃，高超的小说技艺，通篇的浪漫氛围和精美而富诗意的文字……呈现高超的敘事技巧，三叉山空难和山难沒有喧宾夺主，而成为小说创作的素材，作者把史料灵活运用在虚构的人物情节中。小说通篇弥漫浪漫的氛围，无论是对棒球的热衷，对山林的沉醉，或两个布农青年的灵魂相爱。小说的文字如诗如画，例如写云豹的眼睛：‘踱过绣上一层霧淞的冷杉林，流连在无边无际草坡中央的一丛朱红杜鹃，而此时云海淹上來，一切浓缩在豹瞳……’此小说有惊心动魄的场景，生死缠绵的深情，感人肺腑的情节，台风山难时刻的互助和自我牺牲，描写了1945年终战时刻混乱中的秩序，人们不屈的意志和成熟蜕变。”

甘耀明至今已经凭《成为真正的人》赢得台湾第九届联合报文学大奖、第15届台北国际书展大奖。

甘耀明1972年出生于苗栗。毕业自东海大学中文系、东华大学文学创作与英语文学研究所，曾获联合报文学奖、联合文学小说新人奖，被誉为台湾“六年级”（1970年代出生）写作者中的第一人。著有《杀鬼》《邦查女孩》《冬将军来的夏天》《丧礼上的故事》《成为真正的人》等小说。他与好友、教育工作者李崇建也合著多本教育类读物。

两年一度的“红楼梦奖”由浸大文学院主办，以下为本届得奖名单：

红楼梦奖：甘耀明《成为真正的人》；

决审团奖：董启章《后人间喜剧》（新经典图文传播有限公司）、陈冠中《北京零公里》（牛津大学出版社）、阎连科《中国故事》（麦田出版社）；

专家推荐奖：阎连科《心经》（香港城市大学出版社）、陈耀昌《岛之曦》（远流出版公司）。

值得一提的是，《后人间喜剧》是一部以新加坡为背景的科幻小说，是香港作家董启章到新加坡担任南洋理工大学华文驻校作家期间创作的小说，借科幻讨论当代社会政治议题。