本地抒情写实主义作家 苗芒上周病逝

本地作家苗芒8月3日病逝，享年87岁。

苗芒的儿子黄乐星受访时说，苗芒两年前确诊患上失智症，送入养老院安养晚年。8月3日凌晨他接到养老院的来电，苗芒因为肠胃阻塞被紧急送院，入院后昏迷，很快就离开了。

苗芒与妻子育有一对儿女。

现年50岁的黄乐星说，父亲在患上失智症前仍经常跑步、游泳，喜欢打麻将、看书、看电视、看电影，身体强健。虽然子女知道父亲是作家，但由于家家有本难念的经，关于自己的文学事业，苗芒很少提及。

黄乐星是最近听了2007年苗芒接受国家档案馆口述历史采访，才得知父亲从前的文学生活。

黄乐星说：“听了之后，我觉得父亲是一个很了不起的人，他感情丰富，对文学很多贡献。我的感觉是，英雄被埋没，我几十年来都为他难过。”

苗芒的女儿黄乐绵受访时则说，苗芒生前幽默、心软，爱聊天，喜爱小动物，是个称职体贴的父亲。她自小受父亲影响，喜爱阅读，对语文特别感兴趣，步入社会后也一度从事记者编辑的工作。

她说：“我爸是个很谦虚的人，从来没跟我说他写了那么多本书。其实，我也是在他的丧礼，当吴振钦（吴亮）——他以前的学生，来吊唁时，从他口中才清楚地知道我爸在写作界的辉煌成就。”

苗芒，本名黄友吉，1935年出生于新加坡，祖籍中国福建南安。他少年成名，19岁出版散文集《热爱》（1954），之后持续创作出版散文集《铜锣声中》（1959）、《玫瑰与火》（1966）、《苗芒散文集》（1999）；诗集则有《待日》（1968）、《星之岛》（1969）、《花柏山》（1977）。苗芒也是新加坡作家协会发起人之一，曾任作协理事与受邀理事至1986年。

苗芒部分作品。（受访者提供）

苗芒1960年南大毕业之后便投入教育事业，桃李满天下。

从苗芒的口述历史访问中得知，他中学二年级开始投稿，最初在《星洲日报》的学生园地、《南方晚报》的《绿洲》发表作品。就读中正中学的他有许多文友如谢克、周粲、杜红，他们也都发表文章，同学间每天谈文艺，互相批评。

刚开始写诗要用笔名，苗芒选了“渺茫”，到后来要出版，觉得“渺茫”不像人名，于是取谐音，才以“苗芒”正式出道。

苗芒年轻时热爱中外文学，读何其芳、李广田等作家散文，读托尔斯泰、屠格涅夫、契诃夫、福楼拜、巴尔扎克的小说，也热爱莎士比亚的作品。

作品洋溢爱国热情

苗芒形容第一本散文集《热爱》的文字比较雕琢，内容比较颓废，因为少年不识愁滋味。“我个人后来因为时代改变，学生运动、工人运动蓬勃，第二本《坚守》内容就有很多改变，热爱国家、生活，向往独立自主，同情学运、工运，思想就比较健康了。”

苗芒的作品洋溢爱国热情，南洋理工大学中文系副教授张松建受访时说，苗芒的早期作品有时代感、爱国主义和本土意识，主要是因为苗芒是写实主义作家，他生逢其时，感时忧国。

他说，苗芒活跃于1950、60年代的本地文坛，当时的东南亚地区正处在反殖和冷战的年代，很多青年作家和华校生都充满社会意识和爱国情操，他们关心国际时事，追求国家独立，有人文使命和社会责任感，书写草根老百姓的喜怒哀乐，对华族文化有深沉美好的感情。这样的作家是当时的文坛主流。

“苗芒作品的文学风格，我称之为‘抒情写实主义’，调子是热烈庄重，朴素亲切。”

张松建认为，适逢新加坡国庆，读者不妨回看新华文学前辈的作品，苗芒的《铜锣声中》《祖国》《停泊着的船》《美丽麻河日夜流》都是优秀的作品，有鲜明的南洋色彩，热烈严肃的调子，配上浓厚的时代感，总体上展现了一种崇高粗犷的美感。

张松建建议读者应当以审美历史主义的态度，将苗芒的文学作品放回到历史脉络中去阅读、欣赏和思考。