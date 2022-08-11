黄佳俊改编并指挥 “华乐交响协奏”版《图画展览会》

俄国作曲家穆索尔斯基创作的钢琴套曲《图画展览会》，内容丰富结构独特，吸引众多作曲家为其配器改编，至今已有超过50个版本。其中最著名的包括法国作曲家拉威尔编配的交响乐队版和中国华乐泰斗彭修文改编的华乐版。

8月20日，我国青年指挥家，德国纽伦堡交响乐团首席指挥黄佳俊将重返新加坡大会堂，指挥新加坡华乐团演奏由他亲自配器的“华乐交响协奏”版《图画展览会》，将是这一版本的世界首演。

黄佳俊说：“2020年疫情暴发初期，我回到新加坡与家人团聚，这是我自从留学德国后难得在新加坡长居的机会。在这段期间，我广泛接触了胡琴等华族乐器，于是萌生为华族乐器和交响乐团重新配器《图画展览会》的念头。”

黄佳俊改编的《图画展览会》有两个版本，一个是为胡琴、扬琴、琵琶、笛子和打击乐与交响乐团而作，这一版本得到国家艺术理事会创作基金（creation grant）的支持；另一版本为上述五样独奏乐器和华乐团而作，则是由新加坡华乐团委约创作。前者在德国当地时间8月6日晚，由新加坡华乐团五人小组飞赴纽伦堡，在黄佳俊的指挥下与纽伦堡交响乐团携手呈献世界首演。

黄佳俊解释说，“交响协奏曲”（Sinfonia concertante）是一个古老的音乐体裁，强调独奏乐器与交响乐队间的对话与交融。在8月20日的音乐会上，除了华乐交响协奏版的《图画展览会》，观众还将听到著名作曲家谭盾创作的胡琴协奏曲《火祭》。黄佳俊与这部作品也颇有渊源，2019年黄佳俊受邀指挥纽约爱乐乐团的华人新春音乐会，就指挥了这部作品西洋交响版的世界首演。

此次音乐会的另一亮点，是音乐会开始前在大会堂展出的16幅天真浪漫，充满童趣的画作，出自10名年龄介于小一至小五的孩童之手。

听《图画展览会》

看儿童图画展览

日前刚成立的儿童社工组织“River Academy at Kallang”由前资深记者妮尔玛拉（M. Nirmala）创办，她希望借助音乐的力量，激发儿童的艺术想象力，尤其是来自缺乏接受艺术教育机会的家庭的儿童。

黄佳俊与妮尔玛拉在儿童社工领域有多年合作，此次改编《图画展览会》是又一个绝佳的契机。妮尔玛拉说：“这部音乐本是作曲家游览画作展览会偶得灵感之作，其中的故事和意象非常丰富，有侏儒、古堡、穷富犹太人、市集、墓穴、女巫的小屋等。孩子们听了音乐后再把想象力化成图画，非常有趣。”

系列工作坊从今年6月开始，除了黄佳俊通过Zoom平台与小朋友互动，妮尔玛拉还邀请著名故事朗读者Rosemarie Somaiah等人为儿童讲故事，华乐团也邀请小小画家们到新加坡大会堂观摩乐队彩排。

黄佳俊说：“我也曾是一个来自平凡家庭的小孩。因为种种机缘巧合，我得以接触到音乐，有机会加入管乐团，从此拥有了梦想。我希望尽些绵薄之力，让更多儿童得到文化和艺术的滋养。因为他们的想象力和创造力，就是我们新加坡的未来。”

黄佳俊与新加坡华乐团

新加坡大会堂

8月20日（星期六）

晚上7时30分

票价：19元至68元

购票：sistic.com.sg/events/kahchun0822