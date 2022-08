“旅居者”音乐节 呈献少数族群声乐作品

新加坡是一个多元种族和文化的社会,这不仅仅包括华人、马来人和印度人。在这片土地上,还有来自世界各地的移民,带来丰富的艺术风格和文化遗产。从8月12日起,合唱组织Vox Camerata将在维多利亚音乐厅举办为期三天的“旅居者”音乐节,与诸多宗教圣乐和合唱团,一同呈献代表本地少数族群的声乐作品。

Vox Camerata艺术总监沙里尔(Shahril Salleh)本科学习声乐与管弦指挥,后在南洋理工大学取得社会学博士学位。他说:“近一年来我们在报章上不时会读到一些种族间缺乏理解的新闻,令人感到隐忧。我希望通过分享动人的歌声和绚丽的文化,促进不同种族间的了解和欣赏。”

“旅居者:从地中海到孟加拉湾——在新加坡的神圣遗产”音乐节(Sojourners: Sacred Heritage in Singapore from the Mediterranean to the Bay of Bengal)由Vox Camerata和促进跨信仰相互理解中心(Centre for Interfaith Understanding)联合主办。

音乐节首日是一场对话讲座,主旨演讲者为前新闻及通信部长雅国教授,与谈人包括新加坡国立大学社会学系副教授,马来研究学科前主任Syed Farid Alatas,新加坡亚美尼亚遗产室内乐团(Armenian Heritage Ensemble, Singapore)联合创办人,小提琴家Ani Umedyan,以及淡米尔文报章《淡米尔之声》的媒体人Kavitha Karuum。他们将探索新加坡摩天高楼背后林立的庙宇,以及各地移民从旅居到扎根本例所带来的文化多样性。

第二日是一场讲座音乐会,节目内容包括本地乐队“Rudra”讲解根源于兴都教的“吠陀金属”(vedic metal)、Schola Cantorum Sancti Gregorii Magni讲解中世纪教会的格里高利圣咏,以及其他宗教圣乐团体讲解伊斯兰音乐“Nasyid”与南传佛教的圣诵。

最后一天,Vox Camerata将和印度艺术团体“艺术之庙”(Temple of Fine Arts)、圣托马斯叙利亚正教会(Saint Thomas Orthdox Cathedral)、中央锡克庙和阿拉伯文化团体(Espousal Fushion Entertainment)呈献丰富的音乐作品。

沙里尔说:“这场音乐之旅从地中海的威尼斯湾出发,穿越红海与西奈半岛,饱览印度洋与孟加拉湾沿途的风土人情。在观众们的心灵飘向远方的同时,蓦然回首,发现原来丰富多彩的文化遗产就在你我身边。”

“旅居者”音乐节前两日节目免费入场,第三日音乐会票价25元。节目时间与购票详情,请上网:sojournerssg.com。