“旅居者”音乐节 呈献少数族群声乐作品

新加坡是一个多元种族和文化的社会，这不仅仅包括华人、马来人和印度人。在这片土地上，还有来自世界各地的移民，带来丰富的艺术风格和文化遗产。从8月12日起，合唱组织Vox Camerata将在维多利亚音乐厅举办为期三天的“旅居者”音乐节，与诸多宗教圣乐和合唱团，一同呈献代表本地少数族群的声乐作品。

Vox Camerata艺术总监沙里尔（Shahril Salleh）本科学习声乐与管弦指挥，后在南洋理工大学取得社会学博士学位。他说：“近一年来我们在报章上不时会读到一些种族间缺乏理解的新闻，令人感到隐忧。我希望通过分享动人的歌声和绚丽的文化，促进不同种族间的了解和欣赏。”

“旅居者：从地中海到孟加拉湾——在新加坡的神圣遗产”音乐节（Sojourners: Sacred Heritage in Singapore from the Mediterranean to the Bay of Bengal）由Vox Camerata和促进跨信仰相互理解中心（Centre for Interfaith Understanding）联合主办。

音乐节首日是一场对话讲座，主旨演讲者为前新闻及通信部长雅国教授，与谈人包括新加坡国立大学社会学系副教授，马来研究学科前主任Syed Farid Alatas，新加坡亚美尼亚遗产室内乐团（Armenian Heritage Ensemble, Singapore）联合创办人，小提琴家Ani Umedyan，以及淡米尔文报章《淡米尔之声》的媒体人Kavitha Karuum。他们将探索新加坡摩天高楼背后林立的庙宇，以及各地移民从旅居到扎根本例所带来的文化多样性。

第二日是一场讲座音乐会，节目内容包括本地乐队“Rudra”讲解根源于兴都教的“吠陀金属”（vedic metal）、Schola Cantorum Sancti Gregorii Magni讲解中世纪教会的格里高利圣咏，以及其他宗教圣乐团体讲解伊斯兰音乐“Nasyid”与南传佛教的圣诵。

最后一天，Vox Camerata将和印度艺术团体“艺术之庙”（Temple of Fine Arts）、圣托马斯叙利亚正教会（Saint Thomas Orthdox Cathedral）、中央锡克庙和阿拉伯文化团体（Espousal Fushion Entertainment）呈献丰富的音乐作品。

沙里尔说：“这场音乐之旅从地中海的威尼斯湾出发，穿越红海与西奈半岛，饱览印度洋与孟加拉湾沿途的风土人情。在观众们的心灵飘向远方的同时，蓦然回首，发现原来丰富多彩的文化遗产就在你我身边。”

“旅居者”音乐节前两日节目免费入场，第三日音乐会票价25元。节目时间与购票详情，请上网：sojournerssg.com。