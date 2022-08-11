艺术剧场上演《渔夫和金鱼》

新加坡艺术剧场疫情期间在学校支持下，举办线上演出接近两百场。如今该团将举办疫情暴发以来，第一场实体演出华语剧《渔夫和金鱼》。

《渔夫和金鱼》改编自俄国剧作家普希金的童话故事《渔夫和金鱼的故事》，由艺术剧场艺术总监艾家諆编剧，艺术剧场导演顾芝绮执导，资深本地戏剧工作者刘锦煌、晁钰婷、王伟样领衔主演。

《渔夫和金鱼》演出除了紧张有趣的故事情节外，还有动听的原创歌曲、优美的舞蹈，及可爱有趣的人物形象，具丰富娱乐性，还兼顾教育意义。主创希望通过这场演出，小朋友能了解到：幸福生活要靠自己的努力得到，追求好生活处境没有错，关键是要适度，过度贪婪的结果必定是一无所获。

剧中的海王认为人类都无耻贪婪，命令所有海族远离浅海。渔夫们一条鱼都打不到，苦不堪言。海王的小公主同情渔夫的遭遇，和父王打赌，如果找到一个不贪婪的好人，就请海王取消命令。最后小公主有没有赢呢？

8月27日（星期六）下午2时和4时30分、晚上7时30分

8月28日（星期日）下午2时和4时30分

新加坡艺术学院戏剧剧场（SOTA Drama Theatre）

票价：35元（购票超过四张，可享10%优惠）

购票：sistic.com.sg/events/981fish0822

（王一鸣／文）