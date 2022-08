《光耀建国路》重演 以幽微角度说新加坡故事

《光耀建国路》重返舞台,剧情跨越20余年,聚焦建国总理李光耀和柯玉芝的爱情故事。彭耀顺再度挑大梁扮演李光耀,柯玉芝的扮演者陈洁仪则是唯一的女演员,她希望观赏这个属于新加坡的故事后,观众带着被感动的心情离开剧院。

音乐剧《光耀建国路》(The LKY Musical),将作为疫情暴发以来第一部本地大型英语音乐剧,隆重回归剧院。该剧由新加坡专业剧场(Singapore Repertory Theatre,简称SRT)与制作公司Aiwei共同打造。

《光耀建国路》是在本地疫情之下,由最多戏剧专业人士聚集在一起制作的单一作品——除了21名演员,和一个现场表演的管弦乐团外,还有一支由创意人员、技术专家、工作人员和支援人员组成的80人大队,为大批剧场人提供了工作机会。

剧情跨越20余年,追溯建国总理李光耀从1941年求学时期,到1965年新加坡独立建国初期的人生,并聚焦他和妻子柯玉芝的爱情故事;因讲述新加坡从殖民统治到独立这一宏伟旅程,主创认为这也是属于所有新加坡人的故事;从更幽微的人性角度看,这也是一个关于韧性、自豪、政治阴谋、背叛、忠诚、暴力动荡、处理不确定性和实现自决的故事。

对于不熟悉那段历史的人,比如说年轻学生和海外游客,这部音乐剧也将起到教育、娱乐和激励的作用。主创相信,新加坡历史的一个缩影,在演出结束后很长一段时间内都将留在他们的记忆中。

该剧于2015年首演,实力派剧场演员彭耀顺将再度扮演点题人物李光耀,著名歌手、演员陈洁仪,则将取代该剧初版中的演员欧菁仙,饰演柯玉芝。

接受《联合早报》采访,彭耀顺谈到七年后再次饰演同样角色,所采取的切入角度时说:“我仍带着第一次演出的心情,进入这部作品。我同时希望,能从这个角色,这个人物及这个故事里,得到新的感触和收获。”

比较有趣的是,这部作品的21名演员中,20名都是男演员,仅有一名女演员,就是陈洁仪,因此这的确是一部“大男主”戏剧。

彭耀顺打趣道:“祝这位勇敢的女士一切好运,因为她得督促我们所有男演员都保持最佳表现。”

这是继主演2017年的音乐剧《紫禁城:画说慈禧》(Forbidden City: Portrait of An Empress)后,陈洁仪再度回归新加坡专业剧场的舞台。但这并不是彭、陈二人首次合作——将近30年前,同样是专业剧场,同样是音乐剧,他们两人在《走入从林》(Into the Woods)曾同台演出。

其实陈洁仪本就有兴趣在首版中演出,但因工作行程上的冲突,与该剧失之交臂,当这回再次接到邀约,陈洁仪没有错过。

陈洁仪:传达坚定和内敛

谈到柯玉芝女士一角吸引她参演的因素时,陈洁仪说:“我觉得柯女士有很多优点,其中最有吸引力的是她的性格,虽然她很坚强,可是她的坚强带有女性的温柔,是非常坚定的,不是凶悍的那种坚强。她很内敛,很有品,她的很多处事待人都得体而到位,这是令我非常敬佩的。”

因此在舞台上诠释这个角色时,陈洁仪说无论在台词念白或肢体语言还是歌曲演唱中,都试图能传达这种坚定和内敛,同时又不忘女性的特质。

“我希望来看这部剧的人,无论是新加坡人还是外地的朋友,都能更理解体悟到我们的建国历程——新加坡是一个很年轻的国家,但这条路走得不容易,包含了很多人的牺牲和付出。”陈洁仪说,“另外,它是一出音乐剧,作为一个表演者,我最大的成就感是能感动观众,这对我来讲是非常重要的,所以我希望观众带着被感动的心情离开剧院。”

使用集装箱“关闭空间”

该剧由本地知名音乐人李迪文谱写音乐,并由曾担任《紫禁城:画说慈禧》导演的英国资深导演史蒂芬·德克斯特(Steven Dexter)执导。

谈到该剧场景设计的灵感,例如使用集装箱作为视觉参考的原因时,德克斯特说:“这件作品从多人的超大规模场景到亲密的小型两人场景,都一应俱全,我想要一种‘关闭空间’的能力,我还希望那些较小场景的动作尽可能接近观众。这部作品移动位置和转换场景的速度非常快,几乎像电影一般,我想到要升空并创建一个多层次的场景,包括可以打开或关闭并重新粉饰的盒子,使作品具有我们需要的快节奏,然后我开始考虑脚手架,还想到了集装箱,我将所有这些主意与我们的设计师Takis的想法结合起来,由此,我们的场景就诞生了!”

他接着说:“这是一部‘时代剧’作品,所以不仅布景做到风格化设计,所有的服装、家具和道具,都尽量保持要符合那个时代的真实性。”

尽管是重演之作,但剧中音乐经过全新编曲,李迪文并特别为陈洁仪写了一首新歌。卡司方面,除了彭耀顺和陈洁仪,陈瑞彪和曹崇敬都将担任要角。

陈瑞彪(站立者)将和许多优秀男演员一同参演此剧。(Aiwei与SRT提供照片)

该剧9月7日在滨海湾金沙剧院预演,演至10月2日。语言媒介为英语,配以中文字幕。时长约150分钟(含20分钟中场休息),主办单位推荐10岁及以上观众观赏。票价从49元至159元,购票可上网:srt.com.sg/theLKYmusical。