《光耀建国路》重演 以幽微角度说新加坡故事

《光耀建国路》重返舞台，剧情跨越20余年，聚焦建国总理李光耀和柯玉芝的爱情故事。彭耀顺再度挑大梁扮演李光耀，柯玉芝的扮演者陈洁仪则是唯一的女演员，她希望观赏这个属于新加坡的故事后，观众带着被感动的心情离开剧院。

音乐剧《光耀建国路》（The LKY Musical），将作为疫情暴发以来第一部本地大型英语音乐剧，隆重回归剧院。该剧由新加坡专业剧场（Singapore Repertory Theatre，简称SRT）与制作公司Aiwei共同打造。

《光耀建国路》是在本地疫情之下，由最多戏剧专业人士聚集在一起制作的单一作品——除了21名演员，和一个现场表演的管弦乐团外，还有一支由创意人员、技术专家、工作人员和支援人员组成的80人大队，为大批剧场人提供了工作机会。

剧情跨越20余年，追溯建国总理李光耀从1941年求学时期，到1965年新加坡独立建国初期的人生，并聚焦他和妻子柯玉芝的爱情故事；因讲述新加坡从殖民统治到独立这一宏伟旅程，主创认为这也是属于所有新加坡人的故事；从更幽微的人性角度看，这也是一个关于韧性、自豪、政治阴谋、背叛、忠诚、暴力动荡、处理不确定性和实现自决的故事。

对于不熟悉那段历史的人，比如说年轻学生和海外游客，这部音乐剧也将起到教育、娱乐和激励的作用。主创相信，新加坡历史的一个缩影，在演出结束后很长一段时间内都将留在他们的记忆中。

该剧于2015年首演，实力派剧场演员彭耀顺将再度扮演点题人物李光耀，著名歌手、演员陈洁仪，则将取代该剧初版中的演员欧菁仙，饰演柯玉芝。

接受《联合早报》采访，彭耀顺谈到七年后再次饰演同样角色，所采取的切入角度时说：“我仍带着第一次演出的心情，进入这部作品。我同时希望，能从这个角色，这个人物及这个故事里，得到新的感触和收获。”

比较有趣的是，这部作品的21名演员中，20名都是男演员，仅有一名女演员，就是陈洁仪，因此这的确是一部“大男主”戏剧。

彭耀顺打趣道：“祝这位勇敢的女士一切好运，因为她得督促我们所有男演员都保持最佳表现。”

这是继主演2017年的音乐剧《紫禁城：画说慈禧》（Forbidden City: Portrait of An Empress）后，陈洁仪再度回归新加坡专业剧场的舞台。但这并不是彭、陈二人首次合作——将近30年前，同样是专业剧场，同样是音乐剧，他们两人在《走入从林》（Into the Woods）曾同台演出。

其实陈洁仪本就有兴趣在首版中演出，但因工作行程上的冲突，与该剧失之交臂，当这回再次接到邀约，陈洁仪没有错过。

陈洁仪：传达坚定和内敛

谈到柯玉芝女士一角吸引她参演的因素时，陈洁仪说：“我觉得柯女士有很多优点，其中最有吸引力的是她的性格，虽然她很坚强，可是她的坚强带有女性的温柔，是非常坚定的，不是凶悍的那种坚强。她很内敛，很有品，她的很多处事待人都得体而到位，这是令我非常敬佩的。”

因此在舞台上诠释这个角色时，陈洁仪说无论在台词念白或肢体语言还是歌曲演唱中，都试图能传达这种坚定和内敛，同时又不忘女性的特质。

“我希望来看这部剧的人，无论是新加坡人还是外地的朋友，都能更理解体悟到我们的建国历程——新加坡是一个很年轻的国家，但这条路走得不容易，包含了很多人的牺牲和付出。”陈洁仪说，“另外，它是一出音乐剧，作为一个表演者，我最大的成就感是能感动观众，这对我来讲是非常重要的，所以我希望观众带着被感动的心情离开剧院。”

使用集装箱“关闭空间”

该剧由本地知名音乐人李迪文谱写音乐，并由曾担任《紫禁城：画说慈禧》导演的英国资深导演史蒂芬·德克斯特（Steven Dexter）执导。

谈到该剧场景设计的灵感，例如使用集装箱作为视觉参考的原因时，德克斯特说：“这件作品从多人的超大规模场景到亲密的小型两人场景，都一应俱全，我想要一种‘关闭空间’的能力，我还希望那些较小场景的动作尽可能接近观众。这部作品移动位置和转换场景的速度非常快，几乎像电影一般，我想到要升空并创建一个多层次的场景，包括可以打开或关闭并重新粉饰的盒子，使作品具有我们需要的快节奏，然后我开始考虑脚手架，还想到了集装箱，我将所有这些主意与我们的设计师Takis的想法结合起来，由此，我们的场景就诞生了！”

他接着说：“这是一部‘时代剧’作品，所以不仅布景做到风格化设计，所有的服装、家具和道具，都尽量保持要符合那个时代的真实性。”

尽管是重演之作，但剧中音乐经过全新编曲，李迪文并特别为陈洁仪写了一首新歌。卡司方面，除了彭耀顺和陈洁仪，陈瑞彪和曹崇敬都将担任要角。

陈瑞彪（站立者）将和许多优秀男演员一同参演此剧。（Aiwei与SRT提供照片）

该剧9月7日在滨海湾金沙剧院预演，演至10月2日。语言媒介为英语，配以中文字幕。时长约150分钟（含20分钟中场休息），主办单位推荐10岁及以上观众观赏。票价从49元至159元，购票可上网：srt.com.sg/theLKYmusical。