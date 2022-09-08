马国艺术家邀你 走进“折折叠叠”绘画世界

一张崭新的纸，色彩鲜艳，轻微的挤压，经过数次有目的的折叠，成为独一无二的形状。

折叠（Folds），是用折痕引导纸张变得立体而特别。

折痕（Creases）是纸张的记忆方式。

正在加雅画廊（Gajah Gallery）举办的个展“折折叠叠”（Folds and Creases）中，Fadilah Karim温柔地邀请我们进入她的绘画世界，感受她如何小心翼翼地呵护和陪伴女儿成长，如同折叠一只精美又复杂的粉色蝴蝶。

Fadilah Karim是马来西亚的新兴年轻艺术家，她于2013年获得HOM Art Trans Young Guns奖，并于2021年获得大华银行年度绘画奖（铜奖）。她以现实主义风格的大型自画像，以及色彩柔和的油画而出名。她的作品曾在马来西亚、新加坡、韩国和中国港台地区展出。“折折叠叠”（Folds and Creases）是她的第四次个展，也是她在马来西亚以外的第一次个展。

Fadilah Karim画作“Too Big to Handle”。（加雅画廊提供）

现在，Fadilah作为她年幼的女儿Aira的母亲，开启了新的人生篇章。Fadilah说：“作为一名母亲，我常常会担心自己缺乏做母亲应该具备的知识，害怕自己教得不好。她是我的第一个孩子，我爱她，所以我害怕这些事情。但我仍然需要去教，去做。”就像折叠一张崭新的纸张一样，去养育一个初生的女孩。“我仍然需要继续折叠，给她最好的，尽我所能折叠出最漂亮的折痕。”

用画笔记录和女儿的日常

本次在加雅画廊展出的画，是Fadilah和女儿的日常生活的真实记录。成为母亲的Fadilah，观察自己生活的眼光变得更加柔和，落在亚麻画布上的笔触也更加温柔。吹小号的女儿、偷穿大人衣服的女儿、在妈妈脸上贴满贴纸的女儿、将卷纸弄得到处都是的女儿，都被她用画笔一一记录了下来。油画里展示出的故事情节温馨而喧闹，但画面呈现却又明亮而静谧。

Fadilah将生活中混乱的美丽呈现得可爱而从容，也展现出一位新手母亲面对新生命的珍而重之。可以说“折折叠叠”，是Fadilah对女儿最真挚的爱，也是对母性的颂歌。

两年酝酿“折折叠叠” 免费开放

经过两年的酝酿，“折折叠叠”这个珍贵的系列作品证明了Fadilah非凡的才能、勇气和激情，现在她向观众发起了她的人生故事特别邀请。

“折折叠叠”（Folds and Creases）将于即日起至9月18日在新加坡加雅画廊展出，并免费对公众开放。

地点：39 Keppel Road, #03-04, Tanjong Pagar Distripark, Singapore 089065