一

母亲向父亲请了假

不知去哪儿了

我在父亲家

成了学徒

每天学着泡一杯一颗糖的茶

坚持偷喝半杯庐山云雾

直到母亲销假

我不清楚她脸上的春潮

却厌倦弟妹被我服侍后的

满身花意

二

爸爸在旅行车上

要我抵境时

请一家人吃龙蝦午餐

我老大不愿

妈妈塞给我一包干粮

趁爸爸想菜单我跳下车

三

天际游过童稚的怪鱼

吸走妹妹

弟弟咧嘴说不必大惊小怪

这是历史

早早见过

妹去去就回

我想起考试作弊的世界史小抄

怎么折都折不成毕业证

怎么折都折不进爸爸的老花眼

四

一下车就迷路了

得想个办法回国

护照阻塞在哪个口袋

那个口袋滞留老家衣架

我又呆滞何处? 这里

像三亞海岸

像夏威夷沙岸

一种岸人民晒皮肤

一种岸人生晒肌肉

不！原來这里是非力宾

島民会说一些年迈华语

島民会说多一些年青英语

島民说更多的是非语

却无法供我一艘航母

（慢着，我要航母干啥?）

我窜入小巷

小巷尽处有机场

没有护照也要去机场

一个小孩淡淡地坐在后门石阶

淡淡地对我说

不必太担心

我自一岁就一直晾在这海隅

爸爸不管我风言霜语

妈妈一直叫我回家吃鱼

风上筑家

霜下蓄鱼

所以我是非力宾小孩

一列快车飒飒而來

小孩用非力宾语喊

快上车，去国际机场

当然听不懂

但看懂International Airport

快步窜上列车

闯入灯火通明的车厢

闪电刀割过

世界都清晰成机场

出境不安在一隅

入境不安在一隅

五

护照！护照

呼喝中海关醒了

正在父亲坟前上香

碑上照已被雨遮糊了

弟弟妹妹说

要去光明山给母亲的甕换张照

三岁时折的飞机

白白地飞过

灰灰地飞远