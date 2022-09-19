台湾田园诗人吴晟：我更像是社会型诗人

在台湾诗人吴晟看来，“田园诗人”不该狭隘地视为陶渊明式的归隐，应当积极关注与捍卫乡土田园的一切。文学纪录片“他们在岛屿写作”第三系列将在本地首映，其中一部《他还年轻》记录了诗人风采，吴晟也将来新与观众交流。

好诗应令人感动，诗人要勇于行动——这或许能概括台湾诗人吴晟多年来的创作理念。文学纪录片“他们在岛屿写作”第三系列即将在本地首映，其中一部《他还年轻》详尽地介绍了其诗其人，吴晟也将来新与读者观众交流。

吴晟数十年来勤耕文字与土地，还积极参与社会运动，对环保议题极为关切。他接受《联合早报》电访时说，新加坡的绿化做得很好，此次来访除了文学交流，也想虚心学习借鉴新加坡的环保政策。

接地气的诗

谈到诗歌创作，吴晟认为，一首好诗，应当令人感动，并引起共鸣。

他以自己的《负荷》为例，指该诗深刻表达了父母对子女之情，是读者可以共鸣的感情。

《负荷》自1981年起收入台湾国中国文课本，诗中“阿爸每日每日地上下班／有如自你们手中使劲抛出的陀螺／绕着你们转呀转”等经典名句深入人心，是不少台湾读者的共同记忆。

吴晟被誉为台湾诗坛的“田园诗人”“乡土诗人”，他的不少诗作扎根土地，关怀大自然，而诗人本身也亲身耕作，用劳动的手写诗。因此，吴晟的诗歌极为“接地气”，文字内涵朴实真挚，没有浮夸或虚张。

一如他在《我不和你谈论人生》一诗中所言：“我不和你谈论人生／不和你谈论那些深奥玄妙的思潮／请离开书房／我带你去广袤的田野走走／去抚触清凉的河水／如何沉默地灌溉田地”。

生于彰化溪州的吴晟说：“诗歌孕育于生活，我一辈子定居在农村，并亲身参与耕作，所以诗作以土地为依归。”

回顾60多年的写作生涯，吴晟认为自己是幸运的，一路上结识了不少良师益友，尤其是前辈诗人瘂弦，在他的创作道路给予诸多鼓励与提携。

在《他还年轻》纪录片中，吴晟赴加拿大看望瘂弦，两位白发诗人在异地朗诵彼此的作品，画面极为感人。

王梦薇和先生终于找到理想的家。（谢智扬摄）

走出文字的实践与对抗

吴晟绝非归隐农林、不问世事的诗人。相反的，他关注社会与政治议题，尤其是农业与环保相关政策。当他对一些政策不满时，吴晟勇于谏言，甚至采取行动，走上街头。

信奉自由民主思想吴晟，年轻时参与了不少民主运动，后来专注环保运动。2009年他投入反国光石化运动，2011年又参与反对中科四期抢夺农乡水源运动。

在吴晟看来，所谓“田园诗人”，不该被狭隘地视为陶渊明式的归隐，而是应当积极关注与捍卫乡土田园的一切，通过文字与文字以外的形式。他认为自己更像是“社会型诗人”。

吴晟坚信，理念与实践必须一致，有了想法也要有行动。文字对于改变现状的影响力有限，因此有必要采取其他方式试图改变现状。

如何兼顾文学创作与社会运动是一大挑战。吴晟说，社会运动需要精密策划，这将压缩写作的时间与精力。

但他指出，参与这些运动对写作也有正面的激励，因为这些经验也会反馈到作品当中。最终要看创作者如何兼顾。

“他们在岛屿写作”

第三系列在本地首映

导演林靖杰从2017年开始《他还年轻》的拍摄，镜头跟随吴晟穿梭彰化乡间、踏查浊水溪生态之外，也捕捉了吴晟与妻子、友人的互动。全片以季节分章，其中穿插不少吴晟的诗作。

拍摄初期，恰逢吴晟女儿吴音宁因北农事件遭受攻击，镜头捕捉了诗人如何面对挫折与冲击。

吴晟说，他佩服导演将诸多线索与画面串联起来，纪录片在台湾上映后，也获得不少好评。但一些他认为珍贵的画面，例如在越南河内大学演讲等未被收入，属实有点可惜。

《他还年轻》是文学纪录片“他们在岛屿写作”第三系列中的其中一部。另外几部的主角包括七等生、朱天文、朱天心等。

由台湾目宿媒体制作“他们在岛屿写作”是用影像纪录当代华文文学作家的系列纪录片计划，自2011年推出第一系列，十年来已陆续完成三个系列，记录了不少港台文学大家的风采。

新跃社科大学和目宿媒体将于本周举办“他们在岛屿写作3”文学电影节。于本地首映四部电影，包括《愿未央》（朱西宁、刘慕沙）、《我记得》（朱天文、朱天心）、《削瘦的灵魂》（七等生）和《他还年轻》（吴晟）。

电影节还邀请吴晟、作家导演林俊颕和制作人马岳琳亲临放映现场和观众做映后交流。此外，他们三位也会在本地导演邓宝翠的主持下进行一场座谈会。

“他们在岛屿写作3”文学电影节节目

片名：《我记得》

时间：9月23日（星期五）晚上7时

地点：嘉华怡丰城

与导演林俊颕映后座谈（仅限受邀嘉宾）

片名：《愿未央》

时间：9月24日（星期六）下午1时

地点：旧国会大厦艺术之家

片名：《我记得》

时间：9月24日（星期六）下午4时

地点：旧国会大厦艺术之家

与导演林俊颕映后座谈

片名：《削瘦的灵魂》

时间：9月24日（星期六）晚上7时

地点：旧国会大厦艺术之家

与制作人马岳琳映后座谈

片名：《他还年轻》

时间：9月25日（星期日）下午1时

地点：旧国会大厦艺术之家

与吴晟映后座谈

“从文字到图像：穿梭于两种书写之间”座谈会

时间：9月25日（星期日）下午4时30分至6时

地点：旧国会大厦艺术之家

主讲人：吴晟、林俊颕与马岳琳

主持人：邓宝翠

以上活动入场免费，座位有限，报名请上网：inspiredisland3.peatix.com/