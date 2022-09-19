中国先锋派作家残雪获颁 第11届花踪世界华文文学奖

中国作家残雪获颁马来西亚第11届花踪世界华文文学奖。

尽管蜚声国际，被誉为“中国的卡夫卡”，近年也在诺贝尔文学奖得奖赔率名列前茅，但残雪在中国国内甚至连一个市级的文学奖项也没有拿过。获颁世界华文文学奖，残雪发表得奖感言时说：“……说来惭愧，我从事文学创作已经40年了，在国内和国外都出版了许许多多的作品，可是我在国内连市级的小奖都从未得过一次，在香港台湾等地也从未获得过任何奖项。那么，是不是由于我的作品所写的不是中国人或华人的情感呢？还是由于一些研究者对于华文文学或汉语文学持有某种教条似的标准？我感到花踪世界华文文学奖对于我来得很及时，而且她对于一些文学人的陈旧偏见也会起到不小的作用。”

残雪说，近年世界文学提倡文学的多样化，“我认为越是多样化，文学的活力也越大，一味强调地域性的‘正宗’反而限制了文学的活力。所以我是非常赞成‘世界华文文学’这个提法的。”

残雪，本名邓小华，1953年生于中国长沙，她的作品充满象征符码，文字诗化，一以贯之实验小说的可能性，是先锋派文学的代表人物，代表作有《山上的小屋》《黄泥街》《突围表演》等，新作《迷人的异类生活》今年出版。

大奖评审、香港《明报月刊》总编辑潘耀明盛赞残雪不懈挑战写作极限：“残雪是绽放在中国文学土壤中一朵摇曳多姿的异色异质的奇葩。”

残雪获得奖金1万美元（约1万4100新元）和花踪铜雕一座。此前十位得主是：王安忆、陈映真、西西、杨牧、聂华苓、王文兴、阎连科、余光中、白先勇、董桥。

黎紫书《流俗地》获马华文学大奖

花踪文学奖颁奖礼上周五（16日）晚上在雪兰莪八打灵再也表演艺术中心举行。

黎紫书凭《流俗地》获颁马华文学大奖，牛油小生获得马华短篇小说首奖，陈秀莉获得马华散文首奖，辛金顺获得马华新诗首奖，沈国明获得报告文学奖首奖。