滨海艺术中心最后一届舞蹈节 反思人类临界状态

滨海艺术中心将举办最后一届“舞蹈节”，呈献知名国际和本地艺术家的舞蹈作品，包括英国编舞家韦恩·麦格雷戈的《幻之森》，泰国舞蹈家皮歇·克朗淳的《第60号》，以及本地人·舞团、新加坡芭蕾舞团的舞作。舞蹈节明年将以舞蹈季取代，以特定主题全年展开。

滨海艺术中心的“舞蹈节”（da:ns Festival）将从10月13日至23日举行，舞蹈节今年迈入第17届，也是最后一届。但舞迷们不必担忧，主办单位今后将采用新模式，开展主题舞蹈节目。

滨海艺术中心节目策划员张海盺说：“本届舞蹈节之后，我们将把这个艺术节庆转变为一个激动人心的‘舞蹈季’，全年展开，每季都将有特定主题，让人们更深入地欣赏舞蹈这种艺术形式。”

她说，目睹周遭不断变化和不可预测的景观，人们可能会感到不知所措，无法应对面前的挑战和不确定性。今年的舞蹈节就反思了这些临界状态，并邀请观众沉浸在舞蹈所能带人们抵达的远方。舞蹈引发思考：这种艺术形式能够揭示些什么，它打开哪些意想不到的体验新路径，以及它如何激励我们在充斥着过渡和变化的时代中拥抱一个流向。

舞蹈节由五个版块组成——Centrestage呈献知名国际和本地艺术家的舞蹈作品；Shift展示引发思考、形塑概念的作品；Next Generation聚焦年轻舞者的学习和发展过程；RASAS专注于挖掘亚洲地区的传统舞蹈；Participate准备了适合所有年龄段的工作坊、讲座和大师班。

国际舞蹈作品在本地暂停巡回演出多年，今年舞蹈节带来在大疫之年中舞迷们久违了的各种作品，其中一些作品在新加坡的首演延迟了两年之久。

亮点节目《幻之森》 改编自同名小说

亮点节目不得不提《幻之森》（Tree of Codes），英国编舞家韦恩·麦格雷戈（Wayne McGregor），水星音乐奖（Mercury Prize）获奖制作人杰米xx（Jamie xx），和视觉艺术家奥拉维尔·埃利亚松（Olafur Eliasson），将把观众带入一个视觉和音乐超载的异世界。

该作灵感来自乔纳森·萨夫兰·福尔（Jonathan Safran Foer）同名小说，并以此作回应原著。这本书本身就号称是一件雕塑艺术作品——它讲述一个后世界末日（post-apocalyptic）的故事，由波兰犹太裔作家布鲁诺·舒尔茨（Bruno Schulz）的《鳄鱼街》（The Street of Crocodiles）中的文字雕挖而成——它邀请人们反思文字的物理性和存在于文本中的阈限状态。受本书内容和结构的启发，最终的舞蹈成品将麦格雷戈发自肺腑的运动语言与埃利亚松的万花筒背景相结合，舞者伴随着杰米xx直通神魂的电子配乐起舞。

自2015年于曼彻斯特国际艺术节首映以来，《幻之森》已在欧美和亚洲多个城市巡演，几乎场场售罄，这场表演的卡司由韦恩·麦格雷戈舞团和英国皇家芭蕾舞团的舞者组成。

《第60号》打破古典主义的僵化，同时包含传统的文化意涵。（Hideto Maezawa摄）

《第60号》审视泰国箜舞

皮歇·克朗淳（Pichet Klunchun）的《第60号》（No. 60），在结束欧洲巡演后终将抵达新加坡。

《第60号》可以说是泰国舞蹈家皮歇·克朗淳20年来对传统“箜舞”（Khon）语汇的研究论文。皮歇脱去面具和亮片服装，仔细检视所有泰国古典舞者通过死记硬背获得的经典舞蹈中的59个姿态和动作。然后，他提出了基奠泰国舞蹈几百年历史体系的六项新原则，并推出一本手绘图表和笔记手册，让年轻一代能够理性地思考和学习，摆脱历史强加的神秘主义和意识形态。

以舞作样态登场的《第60号》打破古典主义的僵化，却也包含泰国传统的文化和灵魂。它展开传统与创新之间的复杂对话，因为它们在一体中存现和流通，而非二元对立的状态。

本地舞作议题多面

本地舞作方面，郭瑞文和人·舞团的舞作《无限的接近》（Infinitely Closer），与数名亚洲设计师一同打造，作品反映不断演化的现代时局中的自由概念。试图探究个人多重身份角色定义，并揭示在不减损的自由中生活意味着什么。《无限的接近》是人·舞团艺术总监郭瑞文，对人间冷漠、芜杂世事和不透明系统对于人类表达和自由所产生的影响，所发出的艺术回应。

《夜之声》温柔庄严，令人动容。（吴凯怡摄）

新加坡芭蕾舞团（Singapore Ballet）重返户外剧场，在滨海湾天际线映衬下，奉上充满活力的三舞作演出。节目以日本编舞岛崎彻的《缺失的故事》（Absence of Story）开场，用抒情能量向德国作曲家约翰内斯·勃拉姆斯（Johannes Brahms）致敬；美国编舞瓦尔·卡尼帕罗利（Val Caniparoli）的《三联画》（Triptych），受英国摄影师拉拉格·雪诺（Lalage Snow）的英国军人赴阿富汗之前、期间和之后的强大肖像组照启发，是对战争现实的情感反应；英国编舞提姆·罗什顿（Tim Rushton）的《夜之声》（Evening Voices），是一支温柔庄严的作品，以俄国作曲家谢尔盖·拉赫玛尼诺夫（Sergey Rachmaninov）的《彻夜晚祷》（All-Night Vigil）配乐，舞乐相融，令人动容。

“舞蹈节2022”现已开始售票，更多详情可上网：esplanade.com/dansfestival，或留意本报下来的报道。