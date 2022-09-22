网络节目《我跟你讲》 推广本地华语脱口秀

新加坡华语脱口秀网络节目《我跟你讲》第二季最近录制本季最后一期，并评比出冠亚季军获得者。

《我跟你讲》是由本地传媒公司行动文化出品的竞技类脱口秀节目，参赛者根据每期的指定话题，以不同视角切入，用专业喜剧创作能力输出高质量的内容。本季《我跟你讲》共有八期，来自本地、马来西亚及中国大陆的八名选手，进入八强。最终，从事信息技术（IT）行业的参赛者并生，获得该节目第二季的冠军奖杯，以及5000元奖金。

《我跟你讲》节目发起人邱岳在接受访问时透露，做这档节目最大的收获是结识了一大批有趣的人。他说：“不是每一个人都有勇气以开玩笑的态度，来稀释欠缺舒适感的现实生活，站在台上的脱口秀演员以大无畏的牺牲精神，以娱乐的方式减少人们的忧虑，他们当中很多人将自己描述为牺牲品或者世俗意义上的失败者，协助我们在精神层面不费吹灰之力，就得到一次彻底的‘俯视优越’——尽管这个过程可能只有几分钟，就能让观众在家烦宅乱中听到语挚情长，在昏天灰地中寻到明媚之光，在乌烟瘴气中闻到生活芬芳，在风霜雪雨中抚平心灵创伤。”

据邱岳介绍，未来行动文化将设立线下脱口秀小剧场“行动文化站”，线下演出信息将会发布到他们的网站和社交媒体上，行动文化决心要将华语脱口秀进行到底，在娱乐大众的路上，不回头地走下去。

邱岳说：“脱口秀最伟大的地方在于能给无数不如意的人一个情绪的出口，用幽默走出困境，跟生活和解。演员用自己的不如意讲段子，观众听段子来消解生活中的不如意，然后相互温暖，各自疗伤。有趣的人都是勇敢的英雄，体现在他们认清生活真相之后依旧热爱生活。”

谈到脱口秀的艺术性时，邱岳说：“任何事做到极致就是艺术，艺术能让我们在不那么如意的人生中看到美好的一面。我特别期盼新加坡的华语脱口秀能迎来属于自己的一片小天地！”

脱口秀是以喜剧为根本的语言类表演，是一种植根于舞台的表演艺术。新加坡的脱口秀表演长期以来以英语为主，有很多专业的脱口秀演员，甚至一些知名的国际脱口秀明星也常到本地巡演。但值得注意的是，近几年，随着华语脱口秀网络节目的热播，在本地也吸引了一大批忠实观众，掀起一股用华语讲脱口秀的热潮。本地已有数个华语脱口秀团体，以各自的华语魅力和幽默能量，吸引、感染着观众。