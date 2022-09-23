希尼尔获第七届南洋华文文学奖

本地华文作家、文化奖得主希尼尔获颁第七届南洋华文文学奖。希尼尔刚在上个月赢得新加坡文学奖华文小说优胜奖。

希尼尔接受《联合早报》采访时说：“获得南洋理工大学孔子学院及评审委员会的认可与肯定，惶恐之余也深感驱动之力。走进这南洋华文文学的殿堂，仰望杰出作家的文学成果，个人深感卑微。”

小说与诗的坚持

希尼尔回顾他的文学创作生涯时说，自己是名工科生，近半个世纪前误闯了文学的生态园，就执迷不悔，忘了出来。基于“工艺与文艺”相辅相成，如何平衡这两大领域的时间管理，是一种持续的挑战。

“在这文学生态园里，我就像拥有一座神奇的花园，偶尔化身为一只蝴蝶，在花园里采蜜，不知不觉中，完成了（文学）花粉传播的过程。”

希尼尔经营微型与闪小说多年，他形容，如果微型小说是小说大军中的轻骑兵，闪小说便是部队里的狙击手。它体现“快、狠、准”的阅读要素，符合现代网络生活的快节奏特色。闪小说就是借助“闪电的一刹那”展示创作者的巧智。“若把微型、闪小说对照唐诗与宋词等文体，恰好延续中国文学传统中精致亮丽的特征。”

希尼尔说，他近期不会“转跑道”创作中长篇小说，在这个以手机就可书写与阅读的时代，我们正处于一个千年难逢的机遇，可以轻易地用精简的文字记录下人生的现实与荒谬、美丽与哀愁，“一如画家以苍劲之势，将人世间的真善美挥洒于一幅山水泼墨中。”

小说之外，希尼尔也擅写新诗。他说，诗歌是他十分敬畏的文体，其延续了神圣的文学传统，让他下笔时更审慎。诗的另一个意义是，能更深入抵达心灵不易被触及的角落，又基于“敬惜字纸”的理念，他往往不敢轻易出手。

希尼尔预告，他将整理过去十余年创作的新诗，计划明年结集出版。

新加坡的文学名片

本届南洋华文文学奖评审委员会主席，南大中文系副教授、中华语言文化中心主任及华裔馆馆长游俊豪说：“希尼尔是新加坡的名片，展示华文文学如何取得在地化、类型化、跨国化的特殊位置与影响。他的微型小说与诗，书写对象精确，风格清晰可辨，通过敏锐深邃的视角，推陈出新的技巧，凸显时代发展中华族忧患意识，再现新加坡的境遇，也折射离散华人在他处的脉络。”

游俊豪认为，希尼尔个人文学成就卓越，也带动文学组织向前迈进，建构新加坡与各地的文学关系，促进作家的跨国交流。“在新加坡，他参与并推动驻校作家计划，培养许多文学新苗。”

希尼尔将获3万新元奖金、证书一份，主办方将为他出版代表作。希尼尔此前已获新加坡文学奖、新加坡文化奖、东南亚文学奖、方修文学奖、国际潮人文学奖、小小说金麻雀奖及世界华文微型小说双年奖等。

由南洋理工大学孔子学院基金支持的南洋华文文学奖，2008年由一群前南洋大学热心校友倡立。往届获奖者包括方修（已故）、黄孟文、骆明、王润华、黎紫书、陈政欣和许友彬。

2011年，评委将第二届南洋华文文学奖同时颁给黄孟文和骆明。因此，希尼尔是该文学奖的第八位获奖者。

169名学生参与南洋华文青少年文学奖

南洋理工大学孔子学院院长梁秉赋说，南洋华文文学奖肯定和表扬有卓越成就的资深作家，自2016年起，南大孔子学院同时主办面向中学生的首届南洋华文青少年文学奖，旨于提高校园中的写作风气，培养我国中学生以华文进行文艺创作的兴趣。

“南洋华文青少年文学奖”今年步入第四届，吸引来自49所中学的169名学生参赛，华侨中学（高中部）的曹诗琪以《青鸟》夺得首奖，二奖与三奖分别颁给圣升英校的张嘉宸（《泥人》）与德威国际学校的卢处楚（《幸福的盒子》），另有15名学生获优秀奖。

梁秉赋说，南大孔子学院已在去年将首两届的获奖佳作结集出版，接下来也计划将第三暨第四届的获奖佳作出版成书。