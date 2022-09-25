半生缘一世琴——老琴行最后的琴音

建安大厦（Peace Centre）一而再集体求售，尘埃一直未定。自大厦建成后，1975年就在1楼面街单位营业的联艺琴行（Renner Piano Co）静待去留，有一种行到水穷处，坐看云起时的处世不惊。

贺盛峰1967年接手家业，联艺琴行1975年迁入建安大厦至今。（叶振忠摄影）

40多年看尽周遭变换 ，大厦昔日热闹景象不再，75岁的琴行执行人贺盛峰说：“我们的店一直都没变。” 许多小时候学琴来这里购买人生第一台钢琴或琴谱的人，多年重回这里惊讶联艺竟然十年如一日；举起老照片对比，琴行真的一直都没变。

1970年代联艺琴行的老照片，贺盛峰已故的母亲站在店前，勾起他的回忆。（严宣融摄影）

联艺琴行是新加坡现存最老的琴行之一，1949年由贺盛峰的父亲贺云卿创办。他父亲专注于制琴、调琴与修琴；有生意头脑的母亲邱赛珍负责打理业务。当时联艺位于59号实里基路的一间双层店屋，楼下是琴行和造琴工坊，他们家住楼上，直到政府征用土地，他们才以18万元买下现在建安大厦的单位，在当时是一笔不小的数目，1975年入驻至今。

贺盛峰与做了40年的助手颜翠红守护着联艺琴行最后的琴音。（叶振忠摄影）

联艺琴行的历史其实可以推得更前，甚至还可以追溯到上海，与十里洋场的钢琴业有着千丝万缕的联系。贺盛峰用宁波话说：“阿拉（我们）是宁波人。来新加坡做琴行的都是宁波人。”

历史记载，1874年，有英国商人见上海钢琴销路好，便在上海设立中国首家钢琴制造厂，谋得利乐器商行（Moutrie and Company）。当时很多宁波人到上海打拼谋职，从事干洗、裁缝，会做木工、漆工的就在家具行和琴行打工，贺盛峰的父亲就是其中一位。

贺盛峰说，他父亲年轻时在上海钢琴厂做事，1930年代南来在新加坡一家英国琴行当调琴师，1943年二战时期英国琴商落荒而逃后，他才自立门户，刚开始没有店名，父亲的名字就是店号。贺盛峰透露，父亲1949年注册琴行时，为纪念二战时被联军误以为是军火厂而炸毁的德国钢琴零件厂Renner，才以它取英文店名，中文名联艺则取它的谐音。贺盛峰的母亲邱赛珍也是南来的宁波人，在嫁给他父亲之前，打理她哥哥邱樾臣1940年在本地创办的弦歌钢琴行。

贺盛峰继承父亲衣钵，联艺琴行除了售卖乐器，也提供钢琴调音、修理等服务。（叶振忠摄影）

贺盛峰的调音器材。（叶振忠摄影）

贺盛峰12岁学琴，17岁考获8级钢琴证书。他虽称已多年未练琴，但十指的记忆仍旧鲜活，无需看琴谱，凭着记忆就能弹出19世纪中波兰名曲《少女的祈祷》。

这首曲子是否也是贺盛峰对命运的默祷，给他更多的时间撑住父母留下来的家业？

琴声悠悠，像岁月潺潺的小溪，细诉着建安大厦这家老琴行的点点滴滴。点看视频，聆听贺盛峰与老琴业的半生缘，一世情。