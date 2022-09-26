余华长篇小说《兄弟》 在俄罗斯得奖

中国作家余华凭长篇小说《兄弟》获得俄罗斯第20届亚斯纳亚·波利亚纳文学奖最佳外语作品奖。

报道指余华是获该奖的第一位中国作家，他获得奖座与奖金120万卢布（约1万9450新元）。

亚斯纳亚·波利亚纳文学奖是俄罗斯最负盛名的文学奖项之一，以托尔斯泰的故居命名，往年获奖者还有巴恩斯、帕慕克、略萨和奥兹等。评委会表示，《兄弟》艺术地结合了喜剧与悲剧、怪诞与深刻动人的生活真相、民族色彩与普世意义，是一部极其重要的现代世界文学作品。

另一方面，北京十月文艺出版社今年推出余华《兄弟》的全新版本。过去的7月22日，余华在北京PageOne书店（花园胡同店）与“新东方”创始人俞敏洪对谈，分享他的小说观。

时隔16年推出新版

收到书不断哭笑读完

《北京青年报》记录了是次对谈。余华表示，时隔16年《兄弟》推出新版本，他收到书后花了五个凌晨，“不断地笑、不断地哭、不断地笑、不断地哭，把它读完了。”

余华是先锋派的代表作家，《现实一种》以实验性风格揭露残酷现实，不过长篇《活着》《许三观卖血记》他改变了风格，受到广泛读者的喜爱。对此余华说：“当时的批评不是说这两部小说写得不好，而是一个先锋派作家怎么突然写这样的小说？我当时说过一句话，后来铁生在接受采访的时候把我这句话好好赞扬了一番，我当时说：‘没有一个作家会为一个流派写作，只会为自己的内心需要写作。’”

谈及《兄弟》中的人物，余华说：“当时代剧变之后，大部分人不知所措，不知道前面的路在哪儿，该往哪儿走。宋钢代表了这样一个群体。李光头这个人物更有时代感。老俞有一点说得特别好，人物把时代带出来了。我的小说里面为什么有时代，是因为他们经历了这个时代，一定要写这个时代。作为一个作家来说，不要为了时代去写故事和人物，是为了写人物和故事写时代，是这样一个关系。这样的书读者才会读下去。”