半世纪前 一声鸡啼的文艺回响 ——梁明广与现代主义文学副刊《文艺》

1968年1月1日，39岁的梁明广在他主编的《文艺》撰写长文《六八年第一声鸡啼的时候》，表示旧文艺手法已经不足以描述时代与个人内心复杂的情感，鼓励写作者寻找新的方式表现。新一年的一声鸡啼，激起新文艺观念的回响。

93岁的梁明广（完颜藉）如今每周仍会到国家图书馆大厦底层的咖啡店同文友喝茶聊天。

尽管听力不大好了，但他的身子仍很硬朗，手机阅读打字毫无问题，几次见面访谈，有些补充问题听不清，他当天便以手机打字回复，文字简练，态度潇洒。

“潇洒”也是多元艺术家陈瑞献给这位新华文学战友的关键词，形容他在上世纪六七十年代开创本地新华文学现代主义风潮之后，没有恋栈，潇洒淡出文坛。

第一个现代主义文学副刊

谈论新华文学现代主义，绝对不能避开梁明广以及他主编的《南洋商报》副刊《文艺》与《文丛》。

研究者方桂香说：“新加坡华文现代主义文学的核心特性是：打破一切框框与主义，恢复文学创作的自由本质精神。梁明广最大的贡献是，接编《南洋商报·文艺》后，在新马破天荒创造第一张华文现代主义文学的报章副刊。”

已故文坛前辈白垚曾如此评价：“现代文学的探索，诗作先锋，到完颜藉（梁明广）而触动理论的探讨、小说的创作与翻译。完颜藉在《南洋商报》的三个文艺副刊：60年代的《文艺》，70年代的《文丛》，80年代的《咖啡座》，剑气屡收还屡吐，胸中灵气尽成云。在《蕉风》译《尤利塞士》，更是宗师手笔。”

马来西亚作家张景云则说：“整个新马华文文学现代主义运动的主力仍来自梁明广与陈瑞献，二人的现代视野始终无人能及。”

尽管备受肯定，梁明广受访时仅表示当年只是略尽绵力，不敢邀功。

盼鸡啼后昕阳光临文艺园地

梁明广在《南洋商报·文艺》1967年2月8日发表《文艺版的二不主义》。

1967年《南洋商报·青年文艺》主编杨守默（杏影）病逝，梁明广接棒编辑，将版面改名为《文艺》，每周一版。梁明广在创刊日（1967年2月8日）发表《文艺版的二不主义》开宗明义表示“不分畛域、不分阶层……一律来者不拒”，征集优秀的文艺作品与译作。1968年1月1日，39岁的梁明广更撰写长文《六八年第一声鸡啼的时候》表示旧的文艺手法已经不足以描述时代与个人内心复杂的情感波动，鼓励写作者寻找新的方式表现，以下节录几段：

我不是住在胡适与陈独秀时代的中国，我撕的是1968年的新日历，两足踏在1968年的新马……你发觉古老的表现方式不够表达，你采用前人没有用过的复杂的手法……在20世纪60年代，我们觉得这些手法不够用，于是我们除了外表活动、表面的对白，我们还用笔尖去追踪人物的内心活动和内心的对白……在68年第一声鸡啼时，实验实验……的人应该更多。拍新电影写新小说新散文写新诗的应该更多。

对梁明广来说，当年编辑《文艺》其实是兼差，主要工作还是在报馆负责国际新闻。

梁明广形容自己不喜欢拉帮结派，在那个冷战的年代，加上中国文化大革命刚发生不久，社会上左右意识形态对立，梁明广希望在推动新视野的同时，也容纳不同理念的作品。

由于梁明广从写作之初就认为写作都是个人的事，向来很少主动认识其他写作者，后来是在成为主编之后才因为收到陈瑞献、南子、英培安等人的稿件才结识他们。

1968年1月1日，梁明广在其主编的《南洋商报·文艺》，以公孙渔的笔名发表文艺宣言《六八年第一声鸡啼的时候》。

回顾当年写《六八年第一声鸡啼的时候》这篇激情洋溢宣言的缘由，梁明广说，编《文艺》就像开了一扇文艺之窗，希望人们看见窗外多姿多彩的文艺世界，比如爱尔兰作家乔伊斯《尤利西斯》的意识流，美国诗人T.S.艾略特的《荒原》独造的“诗形小说”，日本小说家芥川龙之介《罗生门》对真相的反思……

“我将编《文艺》副刊的1968年，当作那年的第一声鸡啼，我盼望紧跟着啼声之后，从东方升起普照天地的昕阳，光临文艺园地，让文字新草和新花芬芳齐放……《文艺》只能说是我为促进新加坡华文文艺创作尽力而为的一份热心而已。我热望能催生如上述开辟文坛新径的作品出现。最后的收成，对我个人而言，还算满意，不过真正的成就，最好留待文坛伯乐们去评说。”

他相信《文艺》对后来的本地文艺创作有影响，而影响多大多小，仍值得争论。

《文艺》与《蕉风》遥相呼应

《文艺》结束后，梁明广1971年与陈瑞献联手主编较杂志性质的《文丛》，大量引介国外的艺术与思潮。1978年至83年，梁明广主编《咖啡座》，1979到80年还短暂有过《窗》。他形容《咖啡座》与《窗》性质接近，属于杂谈。《文丛》则是他们从世界各地搜罗好文章转载，同时也接受投稿。

论者一般认为，《文艺》在主流媒体上推广新文学观，与小众的文学杂志《蕉风》遥相呼应，形成新华文学现代主义的一波浪潮。1968年本地还出现多部现代主义诗集、诗选，包括梁明广、陈瑞献、南子、英培安、贺兰宁、林方等人在内的作家，如今被评论界称为“六八世代”。

梁明广始终认为写作要创新，要因时而异。

谈及未来的文艺创作，梁明广说：“21世纪20年代后，纸质刊物地盘逐渐遭电脑与手机网络取代，文艺作品会不会向网络或其他媒介择地移民，还是自甘没落？有待观望。我的新观念是：文艺创作移民网络，表达工具进行开放改革：文字搭配声乐和映画（文艺视频）。那时，综合搭配的主要任务就会落在编辑肩膀上。这样的文坛场景会出现吗？还没有答案。”

梁明广手稿。（梁明广提供）

同学黄溢华帮忙通译

1960年梁明广从南洋大学毕业。（梁明广提供）

梁明广1929年5月24日出生于中国海南岛，六岁随母亲陈四，从海口乘轮船来新加坡，与父亲梁文质团圆。1936年进入中华公学念小学，1941年小学毕业，隔年日本占领新加坡，和家人躲入山芭避难，直到日军投降，新加坡光复，他才于1946年进入公教中学继续学业。1951年梁明广中学毕业加入《南洋商报》报系的《南方晚报》担任记者。他还记得参加入职考试一个月后，家里来两位客人——南洋商报本坡新闻版编辑张匡人与马来西亚新闻版编辑石光华，特地到他家来报喜。

“大约一个星期后，晚报给我开工第一份差事：采访一个跳高楼自杀青年的新闻。死者没有亲友，我约好死者的一个邻居见面，探听这宗命案的来龙去脉。采访的对象是一户广东籍人家。我广东话不太灵光，遂邀我的一个广东籍的同学随行，必要时当我的通译。这个临时通译说来不巧不成书，他正是我公教中学同班同学黄溢华。黄溢华后来出任星洲日报的总经理兼总编辑。还好，接受访问的那家男主人懂得普通话华语，我问，他答，交流没有阻碍。我回报馆顺利交差。不久后，我把这则青年跳楼自杀新闻，化为一首题目《故事》的新闻诗。”

这首诗中间有一段不分段的自杀者自白，恰恰展现青年梁明广文学倾向：

因为我是个敲钟的人／忘不了那个扔下七年骨肉私奔的贱妇／那乘船出海然后自葬的浪子／我是孤儿／我廉价推销拍卖自己／一天两块／在上下课钟交替喊叫／跳楼货声里／……／趁你还不是私奔的贱妇／我还不是自葬的浪人／我要把姓名之门关上／永远关上／然后自己哄自己／我要出门远行／我遂背着36层生活的阴影／倒／下／倒／下

在《南方晚报》工作第五年，梁明广听闻南洋大学开课在即，突然有了当大学生的冲动。某个休假日，梁明广到乌节路李玉荣汽车公司，拜访未曾谋面的《南洋商报》老板李玉荣。

“我告诉他我是南洋商报的职员。他问我有什么要帮忙的吗？我说我想保留报馆的工作，同时进入南洋大学深造。听我这样说，他满脸笑容回答：年轻人，有志气！我来替你安排。”

李玉荣不仅答应让他白天上课晚上工作，还卖了一辆飞霞（Fiat）汽车给他，让他分期付款，每个月从薪水里扣，免利息。结果他就这样开着新车，保住工作，开始大学生活，载同学上下课分摊车油钱，还一边打工教课，勤勤恳恳迈向新生活。

“这就是1956年南大开学后我拥有的那辆离家、去南大和报馆之间三角来回穿梭，车牌5724的飞霞汽车。现在呢，人老，车老。车早老，不中用，只好当废铁卖掉。”

此后在南大接触到欧美文学，成为现代主义的种子，深埋梁明广心田，并在1968年化为一声鸡啼，激起新文艺观念的回响。

梁明广作品《梁明广文集》与《文字杂耍》。

华文报一直为文学主要的推手，新加坡的华文报文艺版主编亦扮演同样的角色。《文艺城》以不同的形式，不定期介绍这些幕后英雄。