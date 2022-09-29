聚舞坊《雕形塑心》 为30周年掀开序幕

本地舞团聚舞坊明年迎来30周年，舞蹈专场《雕形塑心》将为30周年掀开序幕。聚舞坊拟设计建团30年的新标志，舞团上下感到建团历程犹如创作一件雕塑，从捏土、塑形，到烧窑，皆是技艺与心血。

聚舞坊当代艺团舞蹈总监卢雪萍，创意总监蔡适吉，节目总监吴燕丹，编导彭心怡、龚文轩，联手编创出一台以抽象概念与写实白描手法，体现团队凝聚力的作品。聚舞坊邀请青年设计师翁子彦特为聚舞坊30周年新标志，以雕塑主题来设计。

蔡适吉接受《联合早报》采访时说：“这场专场挑战非常大，因雕塑这门艺术学问极深，每一个步骤都需无比精密，有时需团队去完成整个雕塑。我觉得舞蹈艺术也相似，起初编舞家构思，给动作，列队形，后期与原创音乐，布景设计，和雕塑家翁子彦的合作，以及多媒体设计，需要一个强大团队才可完成。每个艺术家在其领域专业精准地完成呈现于舞台上的细节要求，雕塑亦是如此。舞团建团这个历程得更为慎重，需要许多志同道合的舞者们，同心守护着建团的理念，还有一批忠实家长一直对聚舞坊不离不弃——有和谐感和温度的团队是聚物坊建团的核心，雕塑作品的形成也是这样一点一滴打磨出来。精神层面的追求，我觉得是一样的。”

动态舞台呈现静态艺术

谈到创作灵感、美学意象时，蔡适吉说：“聚舞坊作品寻求突破创新，我们喜欢将舞蹈和其他的艺术碰撞出火花。所以这次把一个非常静态的艺术放在跳跃的舞台上，希望可以玩出新意，但是又能够代表聚舞坊精神。我们这次没有选用一个完成的雕塑作品去编创，而是邀请艺术家父子翁锡礼和翁子彦，一起为聚舞坊30周年设计一件雕塑作品，尽管这个雕塑作品将不会在舞台上展出。我觉得这个创作没有局限，让我们自由表现。它的美学意向借鉴了东方审美的‘圆’——由新锐编导彭心怡编创的使用瑜伽球的创意舞蹈，代表雕塑的一个步骤。”

蔡适吉也说：“我们要求舞者的肢体和眼神的幅度不要特别伸展，反而注重下盘的稳定性，尽量贴近雕塑的肢体美学和神态。舞者在表演上有更多难度，因为要怎么让动态的舞蹈接近雕塑的静态，是极大难点。”

刚从西班牙深造回国的音乐制作人黄志耀，将创作部分舞蹈原创音乐与编曲；全息投影技术与灯光的融合，将为以雕塑为中心的舞台，增添神秘感。

至于成立30周年，聚舞坊的新规划或发展，蔡适吉说：“适逢30周年，我们有一系列本地和海外演出邀约。我们也希望可以拓展全职舞队和院校师资，让创作团队更有质量，可以更有规划地应付演出邀约。我们也期盼可以和更多各舞种本地优秀舞蹈艺术家、自由舞者合作，提供一些表演平台让大家共演和学习。也计划开放聚舞坊，邀请本地导师给爱好艺术的朋友们授课等。”

《雕形塑心》10月1日（星期六）下午3时与晚上7时，在国家图书馆三楼戏剧中心剧院上演。票价40、30元，购票可上：ticketmaster.sg/activity/detail/22_amalgamate。