2023新加坡华乐节开放报名

新加坡华乐总会拟于2023年8月底举办第三届新加坡华乐节，邀请本地华乐团体和爱好者参加，从即日起接受报名。

延续往届“团结华乐人，发扬华乐情”的主题，华乐节希望为本地所有从事和热爱华乐的人士提供表演与交流的平台。

华乐节筹委会主席何伟山说，华乐节将为参加团体提供场地和宣传支持，和部分经费赞助。他也期待与参加团体协商，委约本地作曲家根据各团的规模、水平和特色量身创作乐曲，拓展各团的曲目库，丰富有本土特色的原创作品。

华乐节的另一亮点是四天的华乐营，向小学、中学、高中和理工学院的学生开放。何伟山提及1985年由教育部主办的首届中学联华乐营，他和华乐节筹委会副主席林傅强都曾参加。他说：“华乐营是青少年华乐演奏人才、华乐爱好者相识相知的平台，在彼此交流和切磋中结下深厚的音乐友谊。”

由今年新成立的新加坡华乐总会青年部主导，为期四天的华乐营将在紧凑的乐队排练外安排讲座、大师班等活动，丰富青少年华乐人的综合音乐素养。

何伟山希望未来可以把华乐营办成国际化的青少年华乐盛会。他提及本月初，新加坡华乐总会与中国上海长三角展演总部办公室签署的谅解备忘录，期待双方在多层次，包括青少年之间展开更多交流项目。

新沪两地华乐人将加深交流

9月9日，新加坡华乐总会与中国上海长三角展演总部办公室通过线上签署了谅解备忘录。双方回顾了自2018年以来，新沪两地华乐人士的互访演出，以及疫情期间新中两国30位二胡演奏家通过线上“云合奏”的《光明行》等友好合作。

在见证人郑朝吉（新加坡华乐总会会长）和王永德（上海长三角地区民族乐团展演活动创始人、上海音乐学院教授）的见证下，新加坡华乐总会副会长何伟山和上海学生民乐联盟艺术总监曹建辉签署了备忘录。

双方将定期商谈加深交流，互派人员参加艺术节、研讨会，并积极为新沪两地，乃至两国的艺术工作者、华乐工作者提供合作机会与展演舞台。新加坡阮咸印象室内乐团、新加坡阮咸学会少年团、华乐伙伴（The CO Peeps）和本地卍慈小学华乐团，将在11月参加第18届长三角民族乐团的线上展演。

有意向华乐节与华乐营报名，请电邮enquiries@scmf.org.sg索取报名表格。