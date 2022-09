【三言两语】我的祖籍是……

新加坡的注册生死程序数码化,移民与关卡局5月29日之后就不再发出纸质证书给新生儿,电子版出生证取代纸质出生纸后不再注明父母籍贯引起争议。电子版出生证推行四个月后,当局决定再次在出生证上注明籍贯。

这一期的早报播客《三言两语》,邀请 Our Grandfather Story 的联合创始人陈扬意和冈州会馆青年团主任黄钰清分享他们如何看待自己的籍贯和寻根的意义。

陈扬意在南大读书时期开始投身短片拍摄。2017年,她和同学共同成立视频媒体Our Grandfather Story,旗下节目包括Can Ask Meh?和Can We Agree to Disagree?

黄钰清自小爱看武侠片,在2016年放弃欧洲工商管理学院(INSEAD)的博士学位课程,投身于弘扬宗乡文化。2018年,她是“好嘢节”的发起人兼总监,“好嘢节”以推广新加坡广客文化为宗旨,鼓励年轻人寻根。钰清也拍摄了纪录短片《消失的飘香记忆》。

本期内容(在播放器中点击书签,就能跳至对应的章节):