【开卷】诗歌《你为什么站在这里》

梁文福的诗《你为什么站在这里？》，乍看下原本只是一句在生活中随口抛出的问题，实则是对作者，乃至对众生的灵魂拷问。

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00:22 作品分享

02:43 赏析

《你为什么站在这里》 作者：梁文福

“你为什么站在这里？ ”

夜深的时候 熄掉电视新闻

和远方熊熊的战火

准备走进卧室的妻 这样问我——

有如苍茫天地间 拨开硝烟后

当一个人遇见一个人

最想问的一个问题

站在走道上

倚着墙壁 我告诉妻：

在熄掉夜晚之前

我在手机上遇见辛波斯卡

于是去了波兰

去了《未进行的喜玛拉雅之旅》

“早点关机，梦和诗一样重要。”

——妻这样向我道晚安

我关上手机

夜的声音却无法回避：

“你为什么站在这里？ ”

书房有还未批完的卷子

阳台有忘了收回来的衣

餐桌上有明天等着投寄

多么平静的日子

——天地和时间的声音却非常清晰：

“你为什么站在这里？ ”

这一生 这时代 这样的我站在这里

就为了写一首

叫作“自己”的诗

投向深不见底的夜

听一下黎明的回音

“你为什么站在这里？ ”

这对我不是个问题——

我已经遇见了该遇见的一句话

剩下的是完成

向左走或向右走

辛波斯卡都会遇见辛波斯卡

人生不因为写诗而变得不困难

但我已经张望到那未进行的出发

“我为什么站在这里？ ”——

我已经在开始遇见终端

在问题里遇见答案