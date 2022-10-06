【开卷】诗歌《你为什么站在这里》

梁文福的诗《你为什么站在这里？》，乍看下原本只是一句在生活中随口抛出的问题，实则是对作者，乃至对众生的灵魂拷问。
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《你为什么站在这里》 作者：梁文福
“你为什么站在这里？ ”
夜深的时候 熄掉电视新闻
和远方熊熊的战火
准备走进卧室的妻 这样问我——
有如苍茫天地间 拨开硝烟后
当一个人遇见一个人
最想问的一个问题
站在走道上
倚着墙壁 我告诉妻：
在熄掉夜晚之前
我在手机上遇见辛波斯卡
于是去了波兰
去了《未进行的喜玛拉雅之旅》
“早点关机，梦和诗一样重要。”
——妻这样向我道晚安
我关上手机
夜的声音却无法回避：
“你为什么站在这里？ ”
书房有还未批完的卷子
阳台有忘了收回来的衣
餐桌上有明天等着投寄
多么平静的日子
——天地和时间的声音却非常清晰：
“你为什么站在这里？ ”
这一生 这时代 这样的我站在这里
就为了写一首
叫作“自己”的诗
投向深不见底的夜
听一下黎明的回音
“你为什么站在这里？ ”
这对我不是个问题——
我已经遇见了该遇见的一句话
剩下的是完成
向左走或向右走
辛波斯卡都会遇见辛波斯卡
人生不因为写诗而变得不困难
但我已经张望到那未进行的出发
“我为什么站在这里？ ”——
我已经在开始遇见终端
在问题里遇见答案