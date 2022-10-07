新加坡华乐团“管韵献新声” 展现疫中各界和衷共济精神

疫后首度重启，新加坡华乐团今年以管为主题乐器，呈献“管韵献新声”筹款晚宴暨音乐会。

新加坡华乐团赞助人李显龙总理以主宾身份出席星期五（10月7日）晚上于丽思卡尔顿美年酒店大宴会厅举行的筹款晚宴暨音乐会。晚宴筹得善款94万6500元，将悉数获得文化捐献配对基金，补助乐团的发展和营运开支。

会场当晚灯光旖旎，高朋满座。晚宴后，新加坡乐团演奏由《小人物的心声》和《家》这两首脍炙人口的旋律改编的华乐合奏《心中的歌》，展现疫中各界和衷共济的精神。

随后华乐团管演奏家张硕演奏一曲管协奏曲《小开门》，向嘉宾展现管的独特魅力。

拥有超过千年历史，管的音色浑厚，极具感染力。之后，新加坡华乐团唢呐／管首席靳世义与张硕、孟杰、常乐以传统管、新管、中音和低音加键管及唢呐，演绎了由靳世义作曲、驻团作曲王辰威配器的管四重奏《西出阳关》。

新管是靳世义与刘江共同研发的新乐器，保留传统管特色的同时，更易于吹奏和传播。新管及其英文名“SINGuan”一语双关，既指改良乐器，又意为在新加坡研发的管。

星期五晚上也是新加坡华乐团成立26年来，举办的第18次筹款晚宴暨音乐会。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆也作为嘉宾出席。