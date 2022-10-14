文学的史与传统 继续朝双向拓展

本地学者、诗人王润华说，马华文学史可推前至19世纪初，西方传教士在马六甲办世界第一份华文报《察世俗每月统计传》之时。作家林高则认为，新华文学之传统还在不断改变与充实中。随着研究方式的改变，现实生活的发展，文学的史与传统，仍在时序的两头不断拓展。

集合八位新加坡文化奖华文作家代表作的《新加坡文化奖华文作家选集》上周六（8日）在醉花林俱乐部礼堂举行。

重写文学史

选集发起人、主编王润华在回答主持人南治国的提问时说：“新加坡的文化永远都是全世界中华文化的一部分。一个文化一定有一个源头，中华文化，不管在美洲、亚洲或某个国家，都会形成新的文化。”

王润华以中国明朝时期郑和下西洋到马六甲作为历史符号，他指出目前考古研究显示，郑和船队出航前，明朝政府已在南京设立语言学校，聘请专家研究东南亚各国的语言文化。以往人们关注的是军事和贸易，其实郑和船上的专家们留下了最早的东南亚书写，是全世界研究东南亚的宝贵资料。

“当年我们谈郑和只是想到军事、贸易……近20年来，东南亚的汉学与西方汉学逐渐把文化层面勾勒出来，所以这就是为什么我们要重写文学史。最早的马华文学实际上是马六甲英国人传教士办华文报纸《察世俗每月统计传》刊登的文字。其实很早以前，已故知名学者郑子瑜说过，马华文学史应该要向前推展源头，在马六甲，那时就出现了。很多新知识会让我们改变。”

新华文学的未来

《新加坡文化奖华文作家选集》发布会上，林高、新跃社科大学新跃中华学术中心主任符诗专副教授、本书编辑之一赵秀敏以“如何建构新加坡华文文学传统？”为题分享各自观点。林高认为新加坡作为年轻国家、移民社会，必须有自觉，积极塑造文化形象，而新华文学就是一部分。他建议创作者汲取传统与现代养分，表现出本土性。符诗专以他研究的新加坡华文电影发展为例，梳理本地华文电影发展的趋势。赵秀敏则希望本书出版可以成为新华文学经典传唱，成为本地年轻人的读物。

问答环节，南治国说，30年前林高曾对新华文学的未来感到悲观，因此问他现在是否改观。

林高回答：“对于写作，有性情是必须具备的条件，写出来的东西才会真诚。悲观其实换个说法，就是因为我关心这个华文文学，它是新加坡人文建设的重要部分。你说我有什么改变，当然会有。以前比较局限在我对于华文的忧心，所谓忧心就是关心。现在看这个问题，我觉得华文文学摆在那里，它的生命就存在于那里，读者会自己发现。如果说我现在变得乐观，那是因为我看得更宽大。”

本书获国家艺术理事会赞助部分经费。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆是发布会的主宾，他致辞时说，政府会继续与各界合作，表扬文化奖得主。他邀请公众前往艺术之家（旧国会大厦），参观“文化奖得主展览”，了解文化奖得主的历程和贡献。

《新加坡文化奖华文作家选集》收录八位新华作家作品。

《新加坡文化奖华文作家选集》收录1981年文化奖得主黄孟文、1986年得主王润华、1990年得主周粲、1996年得主淡莹、2008年得主希尼尔、2009年得主尤今、2015年得主林高与2021年得主谢裕民的文学作品。八方文化创作室出版，王润华、潘国驹与蔡志礼策划，并由王润华、张森林与赵秀敏主编。

新加坡文化奖成立于1979年，表扬本地艺术家的卓越成就，至今共130位艺术家获奖，以华文文学成就获奖的作家有九人。本书因版权因素无法收录2003年文化奖得主、已故作家英培安的作品。