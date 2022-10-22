匹诺曹穿越至新加坡 笑声中审视真实与谎言

在意大利经典童话故事《木偶奇遇记》中，主人公小木偶一旦说谎，鼻子就会随之变长。英语剧团野米剧场今年剧季的最后一部作品《匹诺曹》，重述匹诺曹的经典故事。改编后的版本带有新加坡本土风味，编剧说：你将从剧中辨识出你自己、朋友、家人和其他认识的人。

儿时看迪士尼卡通《木偶奇遇记》时，记住了影片中蓝仙女这样一句话：“人生要永远以良知作为指引。”

尽管说出有些谎言会让人生更顺遂，但代价却是必须隐瞒，为了不断圆谎而受良心谴责。其实蓝仙女那句话，不仅是说给懵懂混沌的小木偶匹诺曹听的，更要说给一些入世后诳时惑众、忘了初心的成年人。

英语剧团野米剧场今年剧季的最后一部作品《匹诺曹》（Pinocchio），将重述这个一撒谎鼻子便会变长的提线小木偶的遭遇，这部含教化意味的全新英语音乐剧，或许可以带领大小观众一起重温那些看似童稚浅显，却令人受益的价值观。



主创为主角匹诺曹设计了精巧的“木偶”戏装。（主办单位提供照片）

改编自意大利作家卡洛·科洛迪（Carlo Collodi）儿童文学作品《木偶奇遇记》的《匹诺曹》，改编后带有新加坡本土风味，是对家庭、友情和忠于自我的欢欣庆祝。《匹诺曹》也是继《实龙岗花园的彼得潘》（Peter Pan in Serangoon Gardens）后，被野米称为“梦幻组合”的三名年轻创意人的艺术重聚——该剧由林汀文（Thomas Lim）编剧，陈文传（Joel Tan）作词，黄有杰（Julian Wong）作曲。

野米剧场改编自儿童文学经典的《匹诺曹》，是一部适合阖家共赏的喜剧作品。（主办单位提供照片）

“《匹诺曹》之所以让我有感，因为它探讨了人们——不仅仅是孩子——为什么说谎。有些人说谎是为了得到自己想要的东西，有些人说谎是为了保护他人免受真相造成的痛楚。”林汀文接受《联合早报》采访时说：“但我想好好审视那些我们对自己说过的谎言，因为我们总害怕别人不喜欢或不爱我们真实的样子。”

林汀文说，作为一部受世人喜爱的经典之作，《木偶奇遇记》已被改编为不同语言和形式的作品。仅今年一年，就有不少版本问世。“我认为这恰恰代表了我们在当下生活中共享的一种全球化体验，我们每天都面临着大量虚假信息、骗局和谎言。”

角色解决问题更具创造性

科洛迪的原作故事实际上是专门为儿童所讲的一个具暗黑色彩的警示故事，而它为大多数人熟悉的版本则是迪士尼的改编。“在我们的版本中，我们尽可能保留《匹诺曹》的关键情节，但我们设想的是如何让角色在解决问题时更具创造性，比如他们如何设法从鲸鱼腹中逃脱……”林汀文说。

林汀文的丰富想象力和黑色幽默在其他剧作中一览无余，这次的改编，也让人充满期待。

谈到将这个童话搬上舞台的用意时，他说：“虽然人们印象中它是一个关于真相和谎言的故事，但我认为匹诺曹提醒我们要记住作为人类的意义。日常生活里，我们在职场中营役，焦灼于写满待办事项的清单；当我们下班时，又疲于追逐社交媒体上的热门趋势，像爱丽丝迷失在一个又一个兔子洞中一般，这导致我们可能会忽视与自己和他人的关系。我希望匹诺曹对成为真正的男孩的追求，引领我们重新省思对我们自己和对他人保持真实的意义。”

主角为演出 研究“木偶风格”嘻哈舞

该剧由既擅演又擅导的笑将黄淑贞（Pam Oei）执导，卡司由艾比（Ebi Shankara）、西蒂（Siti Khalijah Zainal）、刘伟安（Dwayne Lau）、黄健顺（Vester Ng）和吕婧怡（Michelle Ler）组成，标题人物匹诺曹由美艾丽莎（Mae Elliessa）饰演。

美艾丽莎觉得《木偶奇遇记》很暖心，她说：“多么温暖啊，一个男孩为实现梦想经历的种种。在成为一个真正的男孩的旅程中，匹诺曹学会了掌握自己被操控的那双手，也践行自己的决定，最终了解到在自己命运齿轮后面的人正是他自己。野米的《匹诺曹》激励我要时时充满希望，能出演这部作品，是我的荣耀。”

谈到为角色做的准备，美艾丽莎说研究了“木偶风格”的嘻哈舞，观看各种相关视频，并与著名舞者Alex Poppinrex上课，以探索提线木偶的活动和表达方式。“从肢体语言角度去接近一个角色，这打开了一个不同视角，让我在贴近角色的观点、感受和思想的表达上，有了航向。”

匹诺曹是一个说谎的小木偶，美艾丽莎也分享了她对谎言的看法。“说谎是一种欺骗形式，无论意图如何，其后果都无法预料。真相终会浮出水面，即使是一个善意谎言，最终也可能会脱离控制难以收拾。如果有疑虑，还是实话实说吧，要积极处理每一件事，并始终表现出同理心。如果能感到被尊重，被公平对待，被倾听，也身心安全，那么我们就可以施以信任，就不必撒谎。”

最后，在向家庭观众推荐这部作品时，林汀文说：“这个版本的《匹诺曹》是专为新加坡观众制作的。你会从剧中辨识出你自己、你的朋友、家人和其他你认识的人。舞台上喜剧效果爆表，原创歌曲令人迷醉，在乐趣和笑声中，让我们一同结束这一年，多好啊！”

《匹诺曹》将在位于福南（Funan）的野米剧院，从11月17日演至12月24日，时长约两小时（有中场休息），购票和更多详情可上网：wildrice.com.sg/event/66633-pinocchio/

有些人说谎是为了得到自己想要的东西，有些人说谎是为了保护他人免受真相造成的痛楚。——编剧林汀文