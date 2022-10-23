搭上《小娘惹》怀旧热潮 陈氏姐妹新造烧青金饰

金宝芳金铺是创立超过80年的老字号，第三代陈素贤（70岁）和陈素珊（64岁）坚守店铺，她们手中有超过百件古着首饰，至今不舍得割爱。

古着首饰宝贵之处不仅在价格，还有背后的故事与回忆……

陈氏姐妹的祖父陈永玉从金门来到新加坡谋生，一开始是在市区沿街挑担卖银器，1938年在中国街58号开设金宝芳金铺（Kim Poh Hong Goldsmith），银器多来自供应商。看到市场需求后，陈永玉开始引进金饰，1943年和友人在桥北路596号开了另一家宝发金铺。两家金铺在1950年代名字响当当，以做工精美和客制化服务见称。

宝发金铺以马来、印度和娘惹首饰居多，1972年陈家买下所有股份，第二代陈国民（陈氏姐妹父亲）和弟弟陈国欣继续经营。后来两家金铺合并，保留金宝芳宝号。1990年代中国街重新发展，金宝芳在2002年搬到桥南路面向福海大厦的现址。

吊红柴金饰原料已断货

陈素贤有三个弟弟和三个妹妹，如今只有一个妹妹陈素珊和她继续守着这盘祖业。她们跟记者分享关于金银器的小故事。

迷你地藏王菩萨锡杖是陪葬银器。（陈来福摄）

1950年代流行送给新生宝宝的礼物，有铃铛的脚链和手环，还有可以放平安符的银筒（可系绳挂在脖子）。陪葬有另一组银器，迷你地藏王菩萨锡杖用来打开地狱门，含在口里的银珠可照亮前路，也有一种说法是在阴间买路用。

金铺也还收着好些银腰带，其中一条的腰带扣是爱德华八世（Edward VIII，英女王伊丽莎白二世的伯父）的头像硬币，这位出名“只爱美人不爱江山”的国王在位不到一年，流通在市面的头像硬币不多，这个腰带扣更显珍贵。

银腰带曾流行一时，右前方那条的腰带扣是爱德华八世的头像硬币。（陈来福摄）

另一组1940至1950年代盛行的吊红柴金饰，是把金饰放进加特别原料的水里，煮至染上喜气洋洋的红色。陈素珊告诉《联合早报》：“据我们所知那是一种用来做炸药的原料，后来在市面上买不到了，所以现在要制做也不可能。2013年我到金门时，看到一支吊红柴金的石榴花发簪，很高兴地买回来后才从背后的记号发现，原来是出自金宝芳。发簪去了金门，再绕一圈回到我们手上，这缘分很奇妙！”

还有一款精巧的瘦长金盒，不说还不知里头原来收了一根金牙签和一根金挖耳勺。

吊红柴金石榴花发簪，从金门绕了一圈回到金宝芳。（陈来福摄）

小金盒收着金牙签和金挖耳勺。（陈来福摄）

娘惹很喜欢烧青金饰

陈素贤最爱的是一组1950年代的烧青金饰，从耳环、戒指、手镯、坠子到胸针都有。绚丽色彩是将珐琅釉料手绘在金饰，经高温窑烧而成，颜色经久不褪，娘惹也很喜欢这一类首饰。

2009年播出的连续剧《小娘惹》掀起怀旧热潮，金宝芳刚好在隔年（2010年）向一对夫妇买下整百件古着首饰。陈素贤说：“我们很幸运地认识了马来西亚的老工匠，会修复古着首饰。这些首饰推出市场后很受欢迎，所以我参考旧设计，融合烧青技术，请老工匠打造富有现代感又不失古早味的首饰。这批首饰利润不大，但有人欣赏，我感到很满足。”

陈素贤设计的仿古烧青金饰受到顾客欢迎，她既开心又满足。（陈来福摄）

第四代有各自的事业，金宝芳命运未知，但陈氏姐妹肯定会像父亲把这些珍贵首饰传给下一代。

牛车水11家老店参与“老店铺文化站”

国家文物局推出的“老店铺文化站”（Street Corner Heritage Galleries）计划，继马里士他、甘榜格南和小印度后，即日起公众到位于牛车水的金宝芳等11家老店，可通过店外“迷你博物馆”陈列的精选文物，了解老店历史。