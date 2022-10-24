朗、吟、唱，有何不同？

诗词朗诵大家不陌生，但朗诵、吟和唱古诗词，和朗诵一般白话诗，原来是有很大区别。
对朗诵吟唱有深入研究的海南陈氏公会文教主任陈垂良，即兴以唐代诗人张继作品《枫桥夜泊》来示范这三种表现手法。
陈垂良接受《联合早报》访问时说：“中华古典诗词是中华文学的精髓，唐诗宋词更达到古诗词的巅峰。古有云‘熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟’，由此可知古时候吟诗比写诗普及。时至今日，诗词还是有人写，可是吟诗的人少之又少，很快就会失传。”
他也说，朗诵古诗讲究平仄，但没有旋律；吟诗根据的是各方言或华语的发音，形成自由拍旋律，没有乐谱，不宜用乐器伴奏；唱则比较严格，有乐谱，可用乐器伴奏。
为推广与传承中华古典诗词的朗诵吟唱文化，新加坡海南陈氏公会主办新加坡首个“全国中华诗词吟唱比赛”。比赛现已开放报名，11月8日截止。
10月29日星期六下午3时30分，公会将举办一场比赛细则说明会，届时陈垂良将现场示范朗诵和吟唱。
大决赛定在12月17日星期六下午3时在新加坡宗乡会馆联合总会礼堂举行，首三奖依次可得800元、600元和400元现金及奖杯一座，10份优胜奖奖金100元。
有兴趣报名比赛和说明会的公众，可致电海南陈氏公会：63384968，或WhatsApp97865373/97109427。