朗、吟、唱，有何不同？

诗词朗诵大家不陌生，但朗诵、吟和唱古诗词，和朗诵一般白话诗，原来是有很大区别。

对朗诵吟唱有深入研究的海南陈氏公会文教主任 陈垂良，即兴以 唐代诗人张继作品《枫桥夜泊》来示范这三种表现手法。

陈垂良接受《联合早报》访问时说：“中华古典诗词是中华文学的精髓，唐诗宋词更达到古诗词的巅峰。古有云‘熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟’，由此可知古时候吟诗比写诗普及。时至今日，诗词还是有人写，可是吟诗的人少之又少，很快就会失传。”