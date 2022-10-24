读《用整个白天使黑夜安静》《长夏之诗》 用情怀读诗伴诗人行走

三人行

“三人行”迷你读书会邀来本地两位年轻写作人，也是《新明日报》的记者林艺君与潘靖颖，一起读本地诗人周德成与陈志锐新出版的诗集，分享读诗心得。陈志锐的《长夏之诗》收录了一系列组诗，作品篇幅长，带有历史厚度；周德成的《用整个白天使黑夜安静》则显得轻盈，展现无远弗届的想象，俏皮叩问存在意义。

虽然读诗不需要理由，但总有一些因缘促使我们翻开一本诗集。

我大概是职业病，文字工作久了，有时候会觉得自己文字味同嚼蜡，整个人面目可憎，所以就会想去翻翻诗集，希望从中找到行文的鲜活感。就好像吃加工食品久了，必须回归新鲜的食材才能找回味觉。台湾作家焦桐谈美食的时候，形容味精很狡猾，会让我们慢慢丧失对食材原味的感觉。我想文字也一样，读太多重复性、机械性、宣传性的文字，会丧失对文字的感觉，这时候诗就是新鲜的食材，帮助我们找回原味。

横排竖排间两种节奏舞动

陈志锐《长夏之诗》与周德成《用整个白天使黑夜安静》。（陈宇昕摄）

这次“三人行”迷你读书会请来本地两位年轻写作人，也是《新明日报》的记者——林艺君与潘靖颖，一起读本地诗人周德成与陈志锐新出版的诗集。周德成与陈志锐今年都选择走出国外，周德成《用整个白天使黑夜安静》（简称《用》）在中国出版简体版，陈志锐《长夏之诗》（《长》）则在台湾出版繁体版。在横排与竖排之间，我们看见两位诗人经营诗集的不同意趣，在两种节奏中舞动。

《长》收录了陈志锐一系列组诗，作品的篇幅长，带有历史厚度。《用》则显得轻盈，展现诗人周德成无远弗届的想象，俏皮地叩问存在意义。

潘靖颖比喻，《用》比较像Instagram故事，是日常、细碎且即时的，这可能是因为诗人的某个情感必须当下抒发。《长》则比较像是纪录片，诗人系统地书写某个时期，让读者沉浸在更长的（阅读）时间里。

这或许就是长诗与短诗的差别，彼此能达到的效果不同。

她引了两段诗文作为对比：

陈志锐在《追寻童年的Sadvijana：诗六首》写道：“当世界都一刀将脐带斩短／它仍用力地吮吸着／母体迅速发皱下垂的乳头／喉头残喘着那把苟延的嗓子／变酸的奶水随五脚基的咖啡乌／一同倒进历史的阴沟”；

周德成的《存在》则是轻轻的：“要羽毛了／旧事如电视画面，都雪花了／连爱情都老花眼镜了。／我们还能如何百叶窗、落地窗／只能安乐椅，或者单人床／再也没有比这个更蛀牙了”。

林艺君认为这两本诗集适合不同的读者，适合在不同的时刻阅读。

她说：“《用》有种虚无缥缈的感觉。你会觉得诗人写这本书的时候是在走迷宫，在这首诗里我没有得救，那我就走去下一首，但感觉好像我又不应该处在这个位置。诗人在探讨人跟宇宙的关系，虽然用了很轻快的话跟你说，但其实背后你看得见诗人的想法。诗人所指的自己，可能不是自己，而是全体人类。比如人类社会发展到现在，我跟世界跟社会的关系是什么？诗人在思考这个问题。”

至于《长》，林艺君认为这本长诗集对读者的门槛高一点，除了要细读文本还要有情怀。“你要对土地历史有情怀才会喜欢陈志锐的这本诗。”

陈志锐写新加坡历史，谈母语、母校，纪念本地艺术家、作家如英培安、郭宝崑、林方，也写诗回应外国名家如杨牧的作品。

从陈志锐诗句的内在韵律中，林艺君想象诗人写作时面对着窗子，一边朗诵一边写。

那么，顺着潘靖颖的比喻，周德成的诗仿佛就在行走中随时随地完成。

诗是迷茫生活中的明灯

对潘靖颖来说，诗是迷茫生活中的明灯。她说：“可能当下的心情没有办法准确形容的时候，我就会看诗。我觉得里面会有一句可以概括我的心情。比如睡不着的时候，迷茫的时候，要寻找意义的时候。”

台湾诗人任明信诗集《雪》曾给潘靖颖带来宽慰。

林艺君则根据课题读诗。比如今年初俄乌战争爆发的时候，人们都被卷入历史洪流，身处新加坡，地理距离很远，但资讯发达让事件仿佛发生在身边。

“我就会想，以前的人会怎么写？所以就去看看关于战争的诗。读诗跟读小说不同的地方，是你永远不懂诗人脑袋在想什么，那些意想不到的意象，还有为什么选择以特定角度来写。虽然诗篇幅短，但会让人思考很久。”

当时她读了亚历山大·勃洛克（Aleksandr Blok）、约瑟夫·布罗茨基（Joseph Brodsky）等诗人描写战争的作品。

在和平的新加坡，要如何想象或者共感别人的苦难，不是件容易的事。潘靖颖与林艺君都是写作者，动笔书写这些课题前，都必须谨慎。

林艺君坦言很少阅读本地作品，她偏好早期作品如五四文学，当中的震撼往往来自于文人自身亲身经历过苦痛。林艺君说；“他们的素养很高，但身段很低。”

虚构就是用来趋近真实

书写痛苦，拿捏不好就会显得造作、无病呻吟。林艺君认为，写作者必须接触很多人，仔细观察，而不要陷入俗套，不要照搬电视剧的桥段，好像家庭破裂一定是因为小三，但事实上不一定是小三，也可能是两个凑合过日子的人突然不想凑合下去了而已。

潘靖颖也同意苦难不可凭空想象，但创作者可以设身处地去思考，不一定要体验过。

虚构就是用来趋近真实。

如果小说家的任务是通过虚构寻找真相，那么诗人的任务是什么？

林艺君俏皮地回答：“炸弹！”