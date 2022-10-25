新加坡交响集团宣布新任总裁明年接棒

新加坡交响集团（Singapore Symphony Group）宣布新任总裁，艺理会前助理理事长郭兆龙将从现任总裁庄学鹏手中接棒。

新加坡交响集团星期二（10月25日）发布文告，郭兆龙将在12月1日成为集团的候任总裁（CEO-designate），并于2023年1月1日正式就任。郭兆龙目前担任国家发展部社区事务暑高级司长（服务素质与社区参与）。此前，他曾担任国家艺术理事会助理理事长，分管教育与青年节目、能力提升、战略规划、研究与国际关系等事务。他也曾担任新加坡国家青年交响乐团、杨秀桃音乐学院、艺苑公司等艺术机构的董事或顾问。

郭兆龙说：“新加坡交响集团多年来一直在我国文化领域扮演重要角色。通过音乐会与各类节目，新加坡交响集团让音乐触及一代又一代的新加坡人，并获得良好的国际声望。我感到很荣幸被委以重任，领导这个国家级的文化机构。”

离任总裁庄学鹏自2011年加入新加坡交响集团董事会，2015年10月出任总裁。在他任内的领导下，新加坡交响集团完成架构重组与品牌重塑，检讨并明确旗下两支乐团（交响乐团和国家青年交响乐团）、三支合唱团（交响合唱团、青年合唱团和儿童合唱团）和音乐教育部门的发展方向与定位，以提升集团在本地和国际上的认可度。庄学鹏也致力完善和专业化有关慈善筹款的作业流程，并通过筹款推动集团内部与面向观众的数码化发展。

集团董事会主席吴友仁说：“过去七年里，学鹏领导了多个战略性与组织性的变革，带领集团度过新冠疫情的考验，并保持了乐团卓越的艺术水准。我也十分欢迎兆龙的到来，他不仅对艺术与艺术教育充满热忱，也拥有公共服务领域的宝贵经验。我们曾在艺理会和杨秀桃音乐学院共事，我确信他有能力带领新加坡交响集团更上一层楼。”