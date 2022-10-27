本地作曲家创作 SSO大制作《光明交响曲》

晚期浪漫主义作曲家马勒曾说，一部交响曲要像世界一样包罗万象。在他笔下，交响曲这一传统古典音乐体裁登峰造极——他的交响曲动辄使用上百人编制的管弦乐团，时长超过一小时。其《第八交响曲》除超大编制的乐团和管风琴外，连同男声、女声、童声合唱团，总人数超过1000人，有“千人交响曲”之绰号。

11月5日，新加坡交响乐团将在滨海艺术中心首演“Illumination”（光明）交响曲，这是首部由本地作曲家创作，配器涵盖管风琴、钢琴与大型合唱的交响曲。新加坡交响集团旗下的交响合唱团、青年合唱团与儿童合唱团总计约120人将与交响乐团同台，为滨海艺术中心成立20周年庆生。

色彩斑斓《光明交响曲》

“Illumination”由32岁的潘宇和30岁的沈子扬两位本地青年作曲家联手创作。同为杨秀桃音乐学院毕业生，作曲系出身的潘宇如今更出名的身份是管风琴演奏家，他拥有美国茱莉亚音乐学院管风琴演奏博士学位，今年4月出版新加坡首张管风琴唱片；钢琴演奏专业的沈子扬曾赢过数个钢琴比赛，更是本地最活跃的作曲家之一，目前在美国攻读作曲博士学位。

向他们委约创作的滨海艺术中心资深节目监制韩学莲说：“他们是在海外有所建树的本土作曲家，也是出色的演奏家，因此我也邀请他们为自己创作独奏部分，登上舞台。”

这部交响曲共有七个乐章，其中第三和第五乐章分别为钢琴协奏和管风琴协奏乐章，两位作曲家将担任首演独奏家；第二、四、六乐章则是合唱乐章。

主要词作者沈子扬说：“这是一部向滨海艺术中心献礼的作品，合唱歌词也特别为滨海艺术中心而作。第二乐章忆述滨海湾从填海造陆到华丽音乐厅的壮举，第四乐章是从儿童的视角，把滨海湾水面上绚烂的倒影想象成五彩的鱼儿，充满浪漫的想象；第六乐章则歌颂艺术的力量，鼓励人们坚韧团结。”

滨海艺术中心20周年节庆主题为“In New Light”（新光里），因此两人以“Illumination”为题。潘宇说，多个音乐主题贯穿作品，由不同乐器奏出，采用双调性（bitonality）手法，犹如不同颜色的光芒在万花筒中斑斓绚烂。

“新光”闪耀的音乐会

这场音乐会由本地指挥家连汶华执棒，这也是他首次在滨海艺术中心音乐厅指挥新加坡交响乐团。在演奏“Illumination”交响曲之前，连汶华将指挥波兰女性作曲家巴切维茨（Grazyna Bacewicz）1943年创作的《序曲》，并与本地钢琴家冼思恩和小提琴家骆竣宏合作门德尔松的《小提琴与钢琴交响协奏曲》。

现任旅行者小交响乐团（Wayfarer Sinfonietta）音乐总监的连汶华对于当代古典音乐和较少人知的古典作品情有独钟。他说：“女性作曲家在古典音乐的叙事中缺少存在感，因此我想选用一首女性作品。”连汶华也说，门德尔松的小提琴与钢琴协奏曲是较少被演奏的作品，也是这位音乐神童14岁时的手笔。

接受《联合早报》采访时，连汶华刚刚拿到“Illumination”乐谱，还未来得及与乐团排练，但光是阅读谱面已经让他期待万分。“第四乐章的童声合唱充满喜悦与童趣；第五乐章的钢琴独奏看起来有无穷动般的炫技性，把观众引入一个全新的世界；而进入第六乐章的那一刻，合唱团唱出优美的旋律，是十分美妙的衔接。”

连汶华说：“我记得20年前滨海艺术中心成立时，演奏了贝多芬最著名的合唱交响曲《欢乐颂》。十周年庆时，演的是贝多芬的《合唱幻想曲》。如今庆祝20周年，我们拥有了自己的合唱交响作品，歌唱我们自己的表演艺术中心，实在让人感到振奋和欣慰。”

Illumination

滨海艺术中心音乐厅

11月5日（星期六）

晚上7时30分

38元至88元

securetix.esplanade.com/esp/booking/illuminations1122