不管是陆地或海洋，抑或是岛屿与河岸，总会有让人温馨难忘的记忆。这种既亲近又悬然的感觉，像一块等待编织上色的画布，一首尚未完成的诗作，满溢着人们既美好又迷惘的追求和想象。

阴暗的天空，沉睡的波浪，

在远方黑暗中的海岸旁，

虽然没有风吹雨打，

芦苇却像带着睡意似地弯倒在地上。

——塔拉斯·谢甫琴科

我们的邻国印度尼西亚是世界上最大的群岛国家，素有千岛之国的称号。生于印尼目前定居加拿大的艺术家阿里·巴亚吉（Ari Bayuaji），前些日子在本地举办个展。在展出的最后一天，我去看了这个名为“编织海洋”的艺术展。也许是星期天的早上又是展出最后一天的缘故，展览厅里除了接待员和我，就只有一个年轻的妈妈和她年幼活泼的孩子，以及从播映视频里断续传来的话语声和海浪声。艺术本无价，人生却有涯，在温煦的灯光映照下，阿里那28件风格独具的另类之作，正腆默无声地编织着一个个海洋之梦。嗯，人的梦想，可大可小，端看你是把自己或他人，甚至这委顿不堪、备受污染的地球，是否还摆在心上。就像阿里，他通过艺术创作为抢救地球尽一分绵力，也借此扶助生计深受疫情所困的峇厘岛同胞，堪称精神可嘉。

站在用被丢弃的塑料绳索编织成的画布前，艺术家对于“满月”和“日出”的捕捉和构想，不禁让人浮想联翩。但他今年才创作的那幅《夜空》（The Night Sky），我尤其深有感触。它让我想起当年还在关税局任职时，被调派到海港组后的那一段披星戴月、迎风破浪的日子。尤其是值夜班时，每当巡逻艇经由新加破河口来到那波涛诡谲的大海时，繁星点点的夜空下，海洋就像一个迢遥迷人的神话，让人产生无尽的遐想。在肉眼无法企及的银河系里，大大小小、色泽迥异的各类星体，以及一些未知的生命，就只能靠我们的想象。说不定，星球上的个体也编织着他们向往的轨道，注视着地球上还在天天裂变的陆地和海洋。

依稀记得母亲说过，当年她和外婆乘大火轮下南洋来和外公会合时，得先到棋樟山（圣约翰岛）的检疫站接受隔离检疫。等到检疫合格过关后，才能到石叻坡登陆上岸。她说，她认识的一些新客同乡，后来每逢农历九月，就会在红灯码头乘坐舢板到龟屿进香，在大伯公庙和拿督公圣祠里，拜拜祈福。嗯，在颠簸起伏的海面上，小船上的善男信女们肯定也有虔诚的梦想。有的祈求神明保佑全家老少都健康平安，有的祈求家园兴旺，生意蒸蒸日上，当然也不乏祈求大伯公保佑他们财运亨通，能中马票和赢十二支的。如此说来，不管是陆地或海洋，抑或是岛屿与河岸，总会有让人温馨难忘的记忆。这种既亲近又悬然的感觉，就像一块等待编织上色的画布，一首尚未完成的诗作，满溢着人们既美好又迷惘的追求和想象。

时光静静流逝，那对母子已悄然离开展厅。凝视着眼前编织缀饰的画布，当然不会预先知道两天之后，91岁的戈尔巴乔夫必须和他一生编织和追求的和平梦想，永远告别。《纽约时报中文网》报道，今年2月，普京下令军队进入乌克兰后，克里姆林宫就迫使自戈尔巴乔夫执政时代就成立的自由电台“莫斯科回声”停播。到了3月，戈尔巴乔夫用自己的诺贝尔和平奖奖金资助创办的独立报纸《新报》，也因报道俄罗斯入侵乌克兰战争的相关新闻，被迫暂停发行。据称，《新报》的主编德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）、2021年诺贝尔和平奖得主，曾如此评价戈老：他最大的政治遗产，也许是与里根总统降低核毁灭可能性的军控谈判。相比之下，普京从不回避使用他的核武库和可怕的新型导弹威胁西方。穆拉托夫说：“他们送给我们的礼物是，让我们在没有全球核战争的威胁下，至少生活30年。但我们糟蹋了这个礼物，这个礼物已经不复存在。”

据说，戈尔巴乔夫的母亲和岳父都是乌克兰人。我不知道戈老对于出自《左转》的成语“止戈为武”，是否特别有感，但1986年切尔诺贝利核事故的发生，肯定让他在惊恐之余，深有感悟。我也不肯定他生前是否有读过80后出生的乌克兰女诗人莉德米拉·迪亚琴科的诗作。腾讯网“读睡诗社”的文章《乌克兰诗人诗歌精选》，推介她写的五首无题诗，读来倒是颇能触动人心，下面这一首更像是意有所指：

船长，我看到了登岸的陆地！

一座城市，只有城墙，没有高塔

那儿孔雀们会在午间组合成列

大天使们从摩天大楼静静俯视

评头论足，瞅着摆满食物的纪念碑

幸福地沉没在二氧化碳里……

船长，首都深深刺痛我！

是我帽子被吹走还是头脑发昏？

望远镜看得我好累

悲伤让我哽咽难言

船长，下命令吧

我要下船

船长，让我下船

这儿就是我向往的陆地

我猜想，也许除了天使，应该没有人能知道或确认戈尔巴乔夫临死前，他内心的感受吧？话虽如此，我还是很激赏既是诗人也是画家，且被视为近代乌克兰文学，甚至是现代乌克兰语奠基者的塔拉斯·谢甫琴科（Taras Shevchenko）。他那幅著名画作《吉普赛算命人》，以及他写的那首《阴暗的天空，沉睡的波浪》（戈宝权译），确实触动人心，戈老他或许有看过和读过吧？哦，诵读这首诗时，让人觉得一波又一波汹涌的海浪，正无情地拍打着陆地和海洋，而每一朵激越翻腾的浪花，总会有各自的向往与神伤。

阴暗的天空，沉睡的波浪，

在远方黑暗中的海岸旁，

虽然没有风吹雨打，

芦苇却像带着睡意似地弯倒在地上。

天哪！在我这座没有上锁的牢狱里，

在这片荒凉无用的大海上，

忍受忧愁的折磨，过着悲惨的生活，

我能向谁打听，究竟还要待上多少时光？

干枯了的野草一声不响，

像活着似地倾倒在地上，

它不肯向我讲出真话……

我也找不到一个人可以询问商量。