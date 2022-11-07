玲子传媒推出一系列新书 从少年小说到建筑掌故

从少年小说到城市建筑掌故，玲子传媒一系列新书出版。

本地作家陈帅推出最新少年小说《蓝宝石号上的七天》。故事讲述14岁小男孩安小乙搭乘蓝宝石号游轮，因为疫情暴发，被困海上。在绝望的七天里，安小乙面对种种危险与挑战，最后成为游轮上人尽皆知的小英雄。

本地作家虎威的新书《我的狮城建筑老友》则是去年出版的《一同欣赏教堂建筑》之姐妹篇。本书收录37篇文字，分三卷：牛车水、市区与市郊。身为建筑师，虎威曾参与书中提及一些历史建筑的修缮工作，他在书中以个人经验，娓娓道来修建时的理念与挑战。

虎威写道：“非常幸运，许多陪伴我长大的建筑物依然健在，有一些在我国保留老建筑的法律框架下甚至获得特殊‘身份’——国家古迹或受保留建筑，使其长久的留存更有保障。在此期望某些性格独特却还未受到保护的老友也早日受到法律保护。”

无独有偶，资深新闻工作者郑明杉继去年推出《头家青年梦》，书写108位本地头家。为了让年轻读者了解青年企业家的故事，他今年精选20篇创业与守业的故事，修订出版适合本地学子的《老板青春梦》。

另一方面，年过八旬的郭金火仍在继续笔耕。他曾从事教育工作，后来从商，退休后拾笔写作，近年文章散见本报《四方八面》。新书《尘人凡语二三事》，作家周维介在序中写道：本书收录“一甲子生活的片段碎想，大地上的人事物，人性的美丑，尽纳笔端。”

教育工作者郭禄星则出版“抒心日记”《育人育己 心田心耕》分享他在职场20多年接触年轻学子的故事与启发。

卓顺发更推出了个人第八本励志心语《四季匆匆·春天太短——卓顺发太平绅士与您分享》，呈现个人对生活、生命与事业的感恩。