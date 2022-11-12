双琴侠（TwoSet Violin）首次挑战中文猜字游戏 演奏斯氏双名琴

古典音乐搞笑视频博主双琴侠（TwoSet Violin）为庆祝YouTube频道订阅人数即将破400万，下周三（11月16日）晚上7时30分将与新加坡交响乐团同台，在维多利亚音乐厅演奏门德尔松、巴赫等古典协奏曲目。

双琴侠YouTube频道设立于2014年，视频内容以轻松幽默的方式介绍古典音乐文化、音乐学院生活等等，截至11月11日有389万人订阅。著名小提琴家希拉里·哈恩、陈锐，以及本地小提琴家蔡珂宜都是该频道的常客，挑战边跳舞边拉琴，对调左右手等有趣的活动。

两人的音乐会一票难求，8月18日上午10时在线发售仅两分钟后，系统内排队人数便超过4900人，很快就售罄。不过，这场音乐会将在演出当晚通过YouTube免费直播。

在演出前，《联合早报》邀请双琴侠杨博尧（Brett Yang）和陈韦丞（Eddy Chen）来到新闻室。除了用中文回答粉丝提问外，这也是他们首次挑战中文猜字游戏，且看他们如何用中文解释“Sacrilegious”等经典梗词。

来到新闻室当天，双琴侠还特别带来两把名贵的斯特拉迪瓦里（Stradivarius）小提琴——“叶卡捷琳娜女皇”（Empress Caterina）与“摄政”（Regent, Superb），演奏“双琴版”门德尔松小提琴协奏曲片段。

这两把琴都制作于1708年，属斯特拉迪瓦里的黄金时期。两把琴皆由美国著名名琴拍卖行Tarisio借给双琴侠，为来临音乐会演奏使用。