法作家布丽吉特·吉罗 凭《转瞬的生活》获龚古尔文学奖

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来自 / 联合早报

文 /
陈宇昕

发布 / 2022年11月14日 5:00 AM

吉罗获颁大奖后，在巴黎历史悠久的餐厅Drouant窗口向媒体展示作品“Vivre Vite”。（法新社）
吉罗获颁大奖后，在巴黎历史悠久的餐厅Drouant窗口向媒体展示作品“Vivre Vite”。（法新社）

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法国作家布丽吉特·吉罗（Brigitte Giraud）凭自传小说“Vivre Vite”（《转瞬的生活》）获本年度龚古尔文学奖。

拥有120年历史的龚古尔文学奖是法国年度重要文学大奖，每年11月公布。吉罗成为这项大奖历史上第13位获奖女性。

本届评审在14次投票后，吉罗与意大利作家朱利亚诺·达恩波利（Giuliano da Empoli）仍僵持不下，最终龚古尔学院主席投下关键一票，吉罗脱颖而出。

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