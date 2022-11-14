法作家布丽吉特·吉罗 凭《转瞬的生活》获龚古尔文学奖

法国作家布丽吉特·吉罗（Brigitte Giraud）凭自传小说“Vivre Vite”（《转瞬的生活》）获本年度龚古尔文学奖。

拥有120年历史的龚古尔文学奖是法国年度重要文学大奖，每年11月公布。吉罗成为这项大奖历史上第13位获奖女性。

本届评审在14次投票后，吉罗与意大利作家朱利亚诺·达恩波利（Giuliano da Empoli）仍僵持不下，最终龚古尔学院主席投下关键一票，吉罗脱颖而出。