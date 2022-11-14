青年作家林棹《潮汐图》 获本届宝珀理想国文学奖

2022年11月9日，第五届宝珀理想国文学奖颁奖礼如期举行，青年作家林棹（38岁）以作品《潮汐图》摘得首奖。这一奖项由瑞士高级制表品牌宝珀Blancpain与中国具影响力的出版品牌理想国联合发起，旨在创立兼具公正、专业、持久性与国际对话能力的文学奖。

首奖由梁永安、林白、刘铮、罗翔、王德威五位评委共同选出。文学奖委员会授予林棹由宝珀提供的30万元人民币奖金（约6万新元），以及宝珀经典V系列腕表一枚。