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来自 / 联合早报

文 /
陈宇昕

发布 / 2022年11月14日 5:00 AM

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马来西亚新纪元大学学院中文系兼东南亚学系助理教授白伟权以“跨域”的角度，结合地理学田野志的踏察方式，扣连文化地景，多元的辐射视角，回望过去，专注现在，眺望未来，深刻书写马来半岛、新加坡、台湾及世界华人关系的大历史。内容涉及新加坡与柔佛的历史关系，拿督公信仰的变迁，华人帮派，大园丘与印度移民，马来统治者与大炮，海峡殖民地时期官员毕麒麟，港大教授赖际熙与东南亚的关系等。

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