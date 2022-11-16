蚊灾 ——一首叙事诗

我几乎可以确定，这只蚊子

还很年轻，细小的身影

掩饰不了它的稚嫩

它竟然不理会床头灯仍然亮着

我正在翻读《给奥菲厄斯十四行》

怀想着远在洛杉矶的译者

正当我翻到下卷第十一首的时候

左眼的余光无意间瞄到

它正在我的左手臂上方盘旋

从容不迫，似乎在伺机而动

像没有声息的无人机，彷彿在

侦测目标的动静，在观察敌方的

反应，或者像初次出猎的

鹰鹫，见猎物就在眼前

一阵欣喜，却又强作镇定

我轻轻放下手中的诗集

屏息等候它的下一步行动

忽然惊觉，我其实不也在狩猎

以左手臂为饵，设下了陷阱

兴奋地等待它自投罗网？

就在它专注地朝我的左臂

俯冲，寻觅降落地点的时候

我举起右手，一掌打在左手臂上

我寻思，揣测，这一掌

啪的一声，我的左手臂顿时

变成杀戮战场，那只蚊子必然

血肉模糊，尸骨无存

我翻开右掌，才惊觉蚊子

早已无影无踪，我的左手臂

就像清理过后的战场

一切复归平静，似乎什么

也不曾发生，风暴过后

甚至不留任何遗迹。那只蚊子

究竟是如何做到的，彷彿学会了

隐身术，在我的右掌落下前

竟然在仓皇间逃过一劫

它如何在来去之间神隐自如

如何就此云淡风轻，甚至没有

一丝歉意，一声愧疚

它究竟会因此留下怎样的记忆？

面对伙伴，它又会如何叙述

这场惊险的经历？它又该如何

描述我那不成比例的一掌？

我究竟怎么了？怎么会那么残暴？

这只蚊子，很可能是在经验

它的成年礼仪，它既不说谎

不造谣，不欺世，也不颠倒黑白

更不可能吃香喝辣，它要的

只是我身上不足一滴的血

让它活命的微不足道的血

我究竟怎么了？竟然大动干戈

不惜毁掉一个生命？一个年轻的

生命？又是谁赋予我这样的

生杀大权？

我重新打开《给奥菲厄斯十四行》

再一次细读下卷第十一首

接着关上床头灯，我闭上双眼

眼前是一片辽阔的荒野，风轻轻吹过

我的左耳边突然响起蚊子断续的

声音，细小，尖锐，召唤着灾难

我茫然无措，彷彿在停电的夜晚

摸黑寻找墙上的开关

附注：诗中提到的《给奥菲厄斯十四行》（Die Sonette an Orpheus, 英译作Sonnets to Orpheus）为德国著名诗人里尔克的诗集，最近有好友张错的翻译。请参考里尔克著、张错译《给奥菲厄斯十四行》（商周出版）。