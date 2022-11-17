新加坡交响集团总裁庄学鹏： 重塑品牌 走入社群

新加坡交响集团总裁庄学鹏将于1月卸任，他回顾乐团在其任内和疫情下的发展与转型。他认为，作为一支国家乐团，要让所有生活在新加坡的人都能在节目单上找到自己喜爱的节目。

走入社群，是庄学鹏七年前接任新加坡交响乐团有限公司总裁时定下的发展方向。这个目标听起来有些老生常谈，但绝不是空话。庄学鹏形容，其背后是乐团节目策划与行销团队“绞尽脑汁”的群策群力。

庄学鹏2023年1月即将卸任。他接受《联合早报》专访，回顾乐团在其任内和疫情下的发展与转型，并特别谈及为中文受众打造的“乐享时光”系列音乐会背后的启发与用意。

重思使命与愿景

“我上任时的主要工作之一是从教育部手中接管新加坡国家青年交响乐团。”庄学鹏说：“2017年，乐团管理公司易名为新加坡交响集团，旗下管理两支交响乐团和新加坡交响合唱团、青年合唱团和儿童合唱团；两年前，青年乐团和三个合唱团拥有了各自的logo标识。”

庄学鹏阐述，品牌重塑是走入社群，与人联结的至关重要一步。“各团拥有新的logo，意味将扮演新的角色，更加明晰自身的使命与愿景。”他说：“此前人们大多只知道新加坡交响乐团，合唱团只是作为特定曲目的伴唱，存在感很弱。”

2020年，三支合唱团联合制作了音乐视频，演唱《一起走到》；明年，乐团还将推出合唱的专场音乐会。“长期以来，人们把主要的注意力都放在交响乐团身上。”庄学鹏说：“事实上，古典音乐的内涵远远超过交响乐，还包括歌剧、合唱、室内乐、管风琴等等。作为一支国家乐团，要让所有生活在新加坡的人都能在节目单上找到自己的节目。”

乐团也在不断丰富自身内容，包括“POPS”系列音乐会，“VCHpresents”系列室内乐音乐会等。在“POPS”系列下，乐团会演奏经典的音乐剧、电影配乐、动漫配乐甚至是游戏配乐，拉近古典乐与大众的距离。

“与人联结是一个很大的命题。除了满足不同观众群的胃口，团结本地音乐界，帮助专业和非专业、以及小众艺术家也是我们的责任。”庄学鹏说：“VCHpresents以维多利亚音乐厅为基地，常年策划管风琴音乐会、声乐与室内乐音乐会，为相对小众的艺术提供舞台。”

今年8月举办的“乐享时光”音乐会，以小而巧并配合中文解说的形式，拉近观众与演奏家和作品的距离。（新加坡交响乐团提供）

力推本土作曲家作品

庄学鹏指出，除了每年8月的国庆音乐会，乐团也在交响乐、声乐等不同形式的音乐会上力推本土作曲家的作品。“古典音乐如果只是演奏已故作曲家的作品，就是裹足不前，永远不会发展。我们要演奏当代的作品，演奏本地作曲家的作品，更要帮助观众去理解当代新加坡作曲家所要表达的声音。”

疫情期间，新加坡交响乐团推出“SSO Lounge”线上音乐厅，让世界任何一个角落都可以听到新加坡的声音。庄学鹏透露，最新收集的数据显示，乐团观众的平均年龄进一步下降，超过四分之一是25岁至34岁的年轻人，是人数最多的一群。其中很多人就是疫情期间通过线上节目认识新加坡交响乐团，从而迈进音乐厅。

为中文受众提供专享节目

2019年推出的“乐享时光”系列音乐会，是庄学鹏颇为自得的作品。由新加坡交响乐团和《联合早报》携手呈献，每场“乐享时光”推出团里一名演奏家，配合现场中文解说，力求拉近观众与演奏家、作品的距离，至今已举办七场。

庄学鹏说，节目灵感源于2016年由《联合早报》主办的“乐见音乐家”系列讲座，首场主讲人是到访与新加坡交响乐团合作的钢琴家张昊辰。“现场的早报读者让我印象深刻，他们认真聆听，积极提问。可以看出他们不一定是古典乐迷，但他们对艺术充满好奇和追求。”

回来后，庄学鹏与团队着手策划中文解说音乐会。“要做我们乐团音乐家的系列，他们也有独特的故事要讲。比如今年8月举办的“乐享时光·音乐的故乡”，中提琴副首席关旗带来一首家乡云南的旋律，由其父亲创作的《苗家山歌》，并特别讲述作品背后的创作故事，非常生动。有观众在演出后当场表示希望乐团增加‘乐享时光’的场次。”

庄学鹏强调，和观众建立联系是非常重要的一步，年轻化的观众群也让乐团看到更多希望。卸任后，他希望自己可以有更多机会，无忧无虑地坐在台下当一名开心的观众。